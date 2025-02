Jovanotti a Pesaro per le prime date del tour. «Siamo in ritiro per provare, allestimento pazzesco»

PESARO – Jovanotti è a Pesaro per preparare il tour che partirà proprio dalle Marche e che vedrà quattro date nella Vitri Frigo Arena.



Il cantante è entusiasta e ha realizzato un video rimbalzato sui suoi social: «Saluti da Pesaro, siamo in ritiro nel palasport, dalla mattina fino a notte per le prove e realizzare il concerto che girerà in 50 palasport. Saremo in tour tanti giorni in una serie limitata di città perché il montaggio è complesso».

Faccia sorridente e grande carica: «Sto guardando l’allestimento montato, abbiamo appena finito di montare tutto ed è pazzesco. Vedo una bellezza spaziale. Questa è la mia faccia che guarda una cosa che ha visto nascere e progettato assieme alla squadra. Tutto nasce da un disegno che ho mandato e ora ci siamo, dopo mesi di rendering, lavoro, calcoli e progettazione vederlo è impressionante. Non si è mai vista una cosa così in un palasport. È bello, un ritorno alle origini del rock n roll, con sound, magia meraviglia, luci, colori e divertimento».



A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, ecco il tour nei palazzetti dello sport che prende il nome di Palajova.

Dopo l’infortunio in bicicletta che lo ha costretto per mesi a fermarsi, Lorenzo torna a calcare il palcoscenico e a Pesaro è prevista una tappa in quattro date: 4, 5, 7 e 8 marzo alla Vitrifrigo Arena. Il tour, prodotto da Trident Music, parte proprio da Pesaro, alla Vitifrigo Arena, per poi proseguire con Milano, Firenze, Bologna, Torino, Roma, per tutto il mese di aprile.