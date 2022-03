Jesi, torna il Palio di San Floriano

JESI – Ritorna il Palio di San Floriano, dopo 2 anni di stop. Si svolgerà a Jesi dal 29 aprile all’8 maggio con molte novità legate a nuove collaborazioni e a un diverso dislocamento degli eventi all’interno del centro storico di Jesi, il tutto tenendo in considerazione le normative sanitarie presenti al momento della realizzazione.

Dal 29 aprile al 3 maggio andrà in scena il pre-palio, eventi collaterali preparatori. Mercoledì 4, giorno di San Floriano, il ritorno della classica Scampanada de San Fiorà mentre, dal 5 all’8, il vero e proprio Palio di San Floriano arrivato alla sua venticinquesima edizione.

È stato già aperto il tesseramento 2022 dell’Ente Palio San Floriano, associazione organizzatrice. Invariato il costo di iscrizione di 25€ grazie al quale si potrà partecipare alla vita sociale, al Palio, agli allenamenti nei vari gruppi sportivi medievali, a gite, partecipazioni ad altre manifestazioni, cene sociali, convegni, mercatini e diverse opportunità. Le scuole sportive medievali sono già operative con allenamenti settimanali di Tamburi, Sbandieratori, Arcieri, Armati, Ballo Medievale. Come sempre è possibile iscriversi anche da Figuranti o soci sostenitori. Da non dimenticare la possibilità di entrare nel gruppo Regia per imparare e aiutare a organizzare una manifestazione grande come il Palio e non solo. Inoltre, da socio, si potranno portare le proprie proposte e veder realizzato un evento da voi ideato, potendo contare sulla grande ed organizzata struttura dell’Ente Palio.