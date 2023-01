Jesi, stagione di prosa al via: quattro chiacchiere con gli attori

JESI – Su il sipario per la “Stagione di Prosa” al teatro Pergolesi di Jesi. Debutto del cartellone domenica (29 gennaio) alle ore 17 con lo spettacolo “Paradiso XXXIII” che vedrà protagonisti Elio Germano e Teho Teardo. La stagione di prosa 2023 – promossa con la collaborazione tra Comune di Jesi, Fondazione Pergolesi Spontini e Amat – avrà un avvio di notevole importanza, non solo per gli artisti di grande caratura come Elio Germano e Teho Teardo, ma anche per una interessante novità che sarà proposta al pubblico. Frutto di una richiesta dell’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, infatti, al termine dello spettacolo il pubblico è invitato a restare ancora in sala per un incontro/conversazione con gli artisti e le artiste. A sipario chiuso si aprirà invece una chiacchierata con i protagonisti, disponibili a raccontarsi e a rispondere alle domande e curiosità del pubblico in sala.

«Un momento di approfondimento, conoscenza e curiosità che ho fortemente voluto – spiega l’assessore Brecciaroli – perché credo renda ancora più intensa l’esperienza teatrale e il suo essere ogni volta unica e irripetibile. Ringrazio la Fondazione, l’Amat e gli artisti coinvolti: iniziamo domenica con Germano e Teardo, per proseguire di volta in volta con artisti e artiste che si renderanno disponibili».

Sono ancora disponibili gli ultimissimi biglietti in loggione, che saranno venduti il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 16.