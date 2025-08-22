Jesi: siamo, quindi facciamo. Il Comitato San Giuseppe nel segno dell’ascolto e della costruzione

JESI – Siamo, quindi facciamo. La parola d’ordine del Comitato di quartiere di San Giuseppe è ascoltare e costruire, sia che si tratti di momenti di aggregazione, di partecipazione e confronto, sia che si tratti di veri progetti per la zona. Un organismo civico, ma assolutamente neutrale rispetto alle connotazioni politiche, come tiene a evidenziare il presidente Andrea Bordoni che traccia un bilancio delle attività svolte e chiede l’impegno dell’Amministrazione comunale per le problematiche legate alla sicurezza nel popoloso quartiere cittadino.

«Il Quartiere di San Giuseppe, tradizionalmente inteso, non si riconduce al solo territorio inerente al Comitato di San Giuseppe ma è una vasta superficie con circa 8000 abitanti – spiega – i Comitati non hanno una connotazione politica né tantomeno partitica, la nostra funzione, da Regolamento, è di carattere consultivo, propositivo ed autonomo circoscritto ad iniziative formative, aggregative e ricreative. Non governiamo e non abbiamo nessuno strumento di intervento. Possiamo solo ascoltare, informare, segnalare, proporre per migliorare la situazione di vivibilità delle nostre zone, proponendoci come spazi di incontro tra i residenti dove tutte le voci possono esprimersi e confrontarsi ed evitare così che la voce dei singoli possa essere considerata quella di un intero quartiere».

Insediatosi a febbraio 2024, il Comitato San Giuseppe ha proposto momenti di ascolto attraverso assemblee, direttivi, ricezione di email, messaggi whatsapp, chiacchierate per strada, incontri ad hoc e ha partecipato agli incontri di comunità del progetto Spazio del Rjuso. L’ultima assemblea pubblica, quella del 27 giugno, “Dalla protesta alla proposta” con la partecipazione dei tanti gruppi e associazioni che operano nel quartiere. «Abbiamo raccolto lamentele, ma anche proposte dei cittadini, che sono state inoltrate all’Amministrazione con lettere al Sindaco e agli Assessori, invitando gli Assessori ai nostri incontri – specifica ancora Bordoni – segnalazioni circostanziate tramite la app Municipium e soprattutto per mezzo dei verbali dei nostri direttivi trasmessi agli Uffici Comunali. Abbiamo appurato la grande esigenza di socialità, di vivere insieme in spazi di incontro e di gioco. Abbiamo avuto anche incontri specifici con i ragazzi per conoscere le loro esigenze e soprattutto coinvolgerli; ne sono scaturite delle proposte concrete, come il miglioramento degli spazi al Boario e dell’area verde in via D’Antona».

Il Comitato ha tenuto a battesimo la nascita dell’Associazione Jesi Bassa e lo scorso inverno ha realizzato una festa per i bambini al campo Boario, riuscendo attraverso tante iniziative a dare una nuova identità al Campo Boario, più a misura di famiglia e di bambino. «Grazie al Comitato sono stati ripristinati spazi vivibili come il prato in Via D’Antona per il gioco del cricket e dato concretezza e inizio, insieme a Caritas Diocesana, Croce Rossa, Comune di Jesi e altri Enti, al Progetto Rjuso. Certo – aggiunge il presidente – abbiamo raccolto anche l’urgenza di “rattoppare” i marciapiedi, di sistemare le strade, di tagliare l’erba, di migliorare il servizio di nettezza urbana soprattutto nei parchi e giardini, di adeguare l’illuminazione: esigenze che abbiamo costantemente segnalato con gli strumenti menzionati, facendo anche proposte concrete e trovando sempre ascolto da parte della Amministrazione, che è riuscita a volte a fornire soluzioni. Stiamo vivendo un periodo particolare per la presenza nel nostro quartiere di diversi cantieri aperti, che in alcuni casi, per il prolungarsi dei lavori, possono diventare motivo di disagio e di difficoltà per la mancata cura degli stessi, ma che rappresentano per San Giuseppe un segnale di miglioramento e di riqualificazione. Segnaliamo la presenza al centro del nostro quartiere, nella zona più densamente popolata, del cosiddetto Centro Ambiente, più spesso definito dai cittadini come discarica. A suo tempo si è trovata la peggior localizzazione nella nostra città. E anche l’incendio di pochi giorni fa lo evidenzia avendo creato problemi a tanti». Un’altra situazione di disagio sociale è quella della presenza di senzatetto che dormono in giacigli di fortuna nei pressi del Centro sociale. «Ce n’era uno che, appena segnalato anche al Comitato, la Caritas e il Comune si sono fatti carico della situazione e in breve tempo, dialogando, hanno trovato una soluzione». Si è parlato proprio nei giorni scorsi di sicurezza nel quartiere, grazie alla voce dei residenti che hanno segnalato diverse problematiche.

«Anche noi abbiamo rilevato e raccolto più volte nelle segnalazioni dei cittadini, un senso di insicurezza determinato dalla frequente presenza di situazioni note di abuso di alcol, schiamazzi, tafferugli… Fatti e casi che sono sicuramente da analizzare ed approfondire per poterli meglio arginare. Un fenomeno peraltro sociale non limitato al quartiere di San Giuseppe, ma che investe tutta la città, nonostante anche i ripetuti controlli messi in atto nei negozi e alla presenza di telecamere e di vigili urbani».

Il Comitato invita l’Amministrazione e gli altri Comitati, in modo propositivo, ad analizzare la situazione «e la percezione di insicurezza che i cittadini hanno, inoltre – conclude il presidente Andrea Bordoni – chiediamo all’Amministrazione di conoscere la programmazione degli interventi e delle iniziative, essere maggiormente coinvolti per poter indicare delle priorità all’interno della programmazione ed essere informati sui tempi di soluzione degli stessi».