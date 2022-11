Jesi, il “Sì con Te” del Torrione festeggia vent’anni al servizio del cliente – VIDEO

JESI – In un panorama di crescente difficoltà economica, dove, da una parte i cittadini si trovano a dover fare i conti con il rincaro dei consumi e, d’altra parte, le piccole e medie imprese devono fronteggiare la crisi, si staglia una realtà solida che taglia il traguardo dei vent’anni di attività. È il supermercato “Sì con Te” della Galleria del Torrione a Jesi.

«Quest’anno sono vent’anni del Centro commerciale Il Torrione – ci spiegano i soci Fabrizio Ferrazza e Andrea Rettaroli titolari del Torrione – un traguardo importante per me e Andrea. Insieme al nostro staff siamo pronti, ogni giorno, ad accogliere i nostri clienti col sorriso e ad accompagnarli nella spesa con i nostri prodotti e i consigli per la soluzione migliore. Proprio in occasione dei festeggiamenti per il ventennale, abbiamo in serbo sconti e sorprese che i nostri clienti potranno trovare nelle giornate dell’1, 2 e 3 dicembre».

Il “Sì con te” della Galleria del Torrione è un punto di riferimento per i cittadini da vent’anni: prodotti di alta qualità, ampia scelta di proposte sullo scaffale e un reparto di piatti pronti preparati dagli chef del “Sì con te” seguendo le ricette classiche del repertorio marchigiano.

E ora conosciamo meglio il supermercato, attraverso i suoi protagonisti, settore per settore. Iniziamo dalla Gastronomia, da dove la capo reparto Luciana Pacetti insieme al suo staff cura la preparazione di tutti i piatti pronti, dalle paste alle carni, dai contorni ai dolci. Senza dimenticare il pesce, e quindi ci trasferiamo al reparto Pescheria dalla capo reparto Agnese Malibrani che con i suoi collaboratori invita all’assaggio delle fritture e del sugo allo stoccafisso, per restare in tema di appartenenza territoriale. Specialità è anche la porchetta preparata ogni giovedì e che troviamo nel reparto carni, insieme al capo reparto Daniele Scisciani e ai suoi collaboratori infaticabili.

Ci lasciamo guidare dal profumo del pane e dei dolci, fino al reparto Salumi-formaggi e pane, dove incontriamo la capo reparto Laura Di Monaco con il suo staff, pronti ad attentare alla linea con spettacolari dolci della tradizione. Per i più attenti alla dieta mediterranea e al mangiare sano, Paola Rapanelli – capo reparto del reparto Ortofrutta – invita a scegliere tra verdure, ortaggi e frutta anche locali, presentati in una vasta gamma e con offerte vantaggiosissime.

Dunque la chiave del successo del supermercato “Si con te” sta tutta nell’affidabilità delle persone, nella qualità dei prodotti e nei prezzi, che sono stabili nonostante il momento attuale e che cercano, anche con promozioni e sconti, di venire incontro alle esigenze delle famiglie.