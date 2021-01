Jesi, qualcosa si muove per la scuola al Verziere

JESI – Passi avanti per la nuova scuola di cui è prevista la realizzazione al posto della palazzina ex Crt di via del Verziere da demolire. «Per il polo per l’infanzia in programma al parco del Verziere- spiega l’assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi- il contributo ministeriale ci è stato infine confermato di recente e ci è stato chiesto di liberare l’area abbattendo l’ex struttura militare attualmente presente».

L’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Renzi

Per l’operazione è prevista una spesa di 1,3 milioni, finanziata per poco più di 1,1 milione di euro dal Ministero tramite l’Inail. In programma un plesso per 130 bambini, fra materna e nido: su un’area di 6 mila metri quadrati andrà ricavato un edificio di 920 mq su un unico livello, per 4 sezioni dedicate all’infanzia e un nido per trenta bimbi.

L’immobile da abbattere è una ex struttura militare: Crt sta per centro radio trasmittente, legato al vecchio aeroporto di Jesi che ha cessato di esistere dopo la Seconda guerra mondiale. Nel 1997 la cessione del bene al Comune per una cifra –355 milioni delle vecchie lire- corrispondente al 50% del valore pieno. Un importo ridotto condizionato all’utilizzo pubblico e all’iscrizione al patrimonio indisponibile del Comune. L’Amministrazione comunale stabilì allora di utilizzare l’area scoperta come verde pubblico e l’edificio come centro di aggregazione per le problematiche giovanili gestito dalla Circoscrizione. Ma se le opere previste per il parco sono state eseguite e l’area è stata aperta nel 2000, l’edificio per problemi statici non è mai stato utilizzato.