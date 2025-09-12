Jesi, progetto Edison: l’Assemblea del no incontra la Provincia. «A fine ottobre la chiusura del procedimento»

JESI – Progetto Edison alla Zipa, incontro in Provincia tra presidente e dirigente addetto dell’ente e i rappresentanti dell’Assemblea Permanente Stop Edison costituitasi contro l’impianto.

«Dall’incontro di ieri in Provincia, a cui hanno preso parte alcuni delegati dell’Assemblea Permanente Stop Edison insieme al Presidente della Provincia ,Dott.Carnevali e al Dirigente Dott. Bugatti, sono emerse importanti precisazioni sull’iter del procedimento – rende noto l’Assemblea – la proroga di 60 giorni concessa a Edison per presentare le controdeduzioni risponde all’esigenza di garantire il massimo rigore amministrativo e ridurre i rischi di ricorso. La richiesta iniziale dell’azienda era stata di 120 giorni, ma la Provincia ha ritenuto congruo un termine intermedio, sufficiente a permettere le risposte senza allungare eccessivamente i tempi».

«Alla scadenza della proroga, l’8 ottobre, Edison presenterà le proprie osservazioni, che saranno trasmesse agli enti della Conferenza dei Servizi. Seguirà una nuova riunione della Conferenza: se l’azienda userà tutto il tempo concesso, serviranno circa dieci giorni per le valutazioni. Dal 18 ottobre si potranno quindi prevedere altri 6-8 giorni per la chiusura definitiva del procedimento».

«L’Assemblea Permanente Stop Edison ringrazia la Provincia per la disponibilità e ribadisce il proprio impegno a vigilare e lavorare sul territorio, in difesa della salute e dell’ambiente, come sin dalla nascita del movimento di mobilitazione e partecipazione cittadina che l’assemblea rappresenta e, altresì, ribadisce anche la volontà di continuare la battaglia contro la realizzazione dell’impianto attraverso iniziative di informazione e mobilitazione».