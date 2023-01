Jesi, è tornato in piazza il lancio dei palloncini della Pace. E l’assessora fa la Befana

JESI – Oltre 500 in piazza Federico II, stamattina 6 gennaio, per il tradizionale appuntamento con il lancio dei palloncini della Giornata della Pace che a Jesi si celebra col giorno dell’Epifania. Dopo un anno a distanza, causa Covid, la manifestazione è tornata a fare il pieno, data anche la bella mattina di sole.

L’assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi, “Befana” in piazza

«Bambine e bambini sono i nostri ambasciatori di Pace – le parole del sindaco Lorenzo Fiordelmondo prima del lancio – ed è in momenti come questo, alla cui organizzazione ha contribuito il concorso di tante energie volontarie, che si costruisce una cultura della Pace». E in piazza a distribuire dolci ai bambini c’erano pure alcune “Befane”, fra loro l’assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi.

Numero ridotto per i palloncini lanciati, che in futuro potrebbero essere sostituiti da un’altra forma di iniziativa. «Per motivi ecologici – ha detto Mostafa Drissi, coordinatore della Consulta per la Pace che insieme ad Avis organizza la giornata – abbiamo diminuito i palloncini, stiamo lavorando ad una alternativa». Più importante il pensiero alle guerre in corso, una in piena Europa. «C’è la bella notizia della possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina, speriamo possa diventare una tregua duratura» dice Drissi.

In corteo con la banda cittadina le ginnaste delle società Fantasy, Libertas e Uisp con le loro evoluzioni. Omaggio ad una delle opere realizzate da Bansky a Borodyanka, nella regione di Kyev in Ucraina, e che ritrae una ginnasta mentre danza con il nastro, ai piedi di un palazzo sventrato dalle bombe.

Nel pomeriggio a Palazzo dei Convegni la professoressa Paola Ballesi, già docente di Etica a Brera e all’Accademia di Belle Arti di Macerata, interverrà sul tema “Profezie di Pace”.