Jesi, Palio di San Floriano: si allestiscono le taverne. Alle Conce riserva di posteggi per i residenti

JESI – Il Comune di Jesi ricorda che da oggi pomeriggio 10 maggio, a partire dalle ore 15, cominceranno gli allestimenti delle taverne in occasione del Palio di San Floriano. Pertanto, fino a domenica prossima 14 maggio, è disposto il divieto di sosta nelle piazze del centro storico, in particolare Piazza Baccio Pontelli, Piazza Indipendenza, Piazza Spontini e Piazza Ghislieri. Le taverne apriranno i battenti da domani 11 maggio e per il clou del Palio in tutto il fine settimana.

«Si coglie l’occasione di rammentare – comunica Piazza Indipendendenza – che nel parcheggio del piazzale delle Conce (interamente gratuito per i lavori del cavalcavia) è stata riservata una porzione di area alla sosta dei residenti del centro storico per tutta la durata del Palio di San Floriano».