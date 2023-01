Jesi, open day alla palestra Il David che mostra i nuovi macchinari

JESI – La palestra di Jesi Il David si rinnova con nuovi macchinari targati Panatta: per questa occasione ha aperto le porte per un open day dedicato agli utenti e ai curiosi. Si è trattato del primo di una serie di incontri dedicati al pubblico per fare attività fisica seguita dagli istruttori della palestra.

Diversi partecipanti hanno potuto fare attività, seguiti dagli istruttori, e provare le oltre 60 nuove macchine, in un ambiente rinnovato anche negli arredi, dalle ore 17 per tutta la serata. Due dj hanno animato la sala pesi e i corsi di fitness, mentre i corsi di Pilates sono stati condotti al ritmo di arpa suonata da una musicista professionista.

La struttura de Il David che si sviluppa su 1.500 metri quadrati, con i suoi oltre 1.500 iscritti, ha risposto con quest’operazione alla crescente domanda di attività fisica che viene dagli utenti. Dopo il periodo di pandemia, infatti, la domanda di attività fisica fatta in palestra è in notevole aumento in tutta Italia (nel periodo pandemico sono stati scaricati 750 milioni di app solo in Italia) e Jesi e la Vallesina sono protagoniste in questo forte trend di crescita.

Le attrezzature sono prodotte dall’azienda Panatta nello stabilimento di Apiro e sono esportate in tutto il mondo. Negli ultimi due anni l’azienda marchigiana ha ideato e progettato 95 nuove macchine tra settore cardio ed isotonico.