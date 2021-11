Jesi, nuovo corso Matteotti: taglio del nastro a inizio primavera

Il termine dei lavori è fissato per il mese di marzo. Il cantiere procede spedito. A inizio 2022 partirà anche l’intervento di piazza Federico II

JESI – Marzo 2022. Questo è il termine del contratto con la ditta che si sta occupando della ripavimentazione di Corso Matteotti. Entro l’inverno, il boulevard cittadino tornerà pienamente fruibile, salvo imprevisti dovuti ad eventuali lunghe nevicate. Il rifacimento costerà complessivamente 3,6 milioni. Contestualmente, a partire dai primi giorni di gennaio, dovrebbe partire l’intervento riguardante piazza Federico II, che verrà risistemata alla luce dello spostamento della fontana dei Leoni.

«I lavori su Corso Matteotti- ha spiegato a riguardo l’assessore alle opere pubbliche Roberto Renzi– hanno subito in una prima fase dei rallentamenti rispetto alla programmazione iniziale, che però sono stati compensati con una diversa organizzazione del cantiere. I ritardi sono stati legati agli interventi delle società interessate sui sottoservizi. Con loro c’era stato un confronto ma poi, quando hanno preso visione dei servizi interrati, hanno dovuto modificare le proprie programmazioni. A quel punto però il cantiere si è esteso nella sua lunghezza, il che ha permesso all’impresa di recuperare e compensare i ritardi. Siamo fiduciosi di poter andare avanti senza grossi problemi».

L’altro obiettivo dichiarato dell’amministrazione è piazza della Repubblica. Si proverà ad aprire il cantiere nel primo trimestre del 2022, ma sarà obiettivamente complicato. L’idea era quella di procedere contemporaneamente a Corso Matteotti, così da ridurre i disagi per residenti e commercianti della zona, che affronteranno comunque le festività natalizie con le transenne. La decisione di posticipare l’intervento, che il Comune avrebbe avviato già lo scorso anno in piena epidemia Covid, è stata proprio dell’associazione che riunisce quanti hanno attività in centro storico.