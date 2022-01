Jesi, “nuova” scuola Martiri della Libertà: «Quando termineranno i lavori?»

Lettera dei genitori del plesso di via Asiago. Agnese Santarelli di Jesi in Comune porta la questione in consiglio comunale

JESI – Scuola Martiri della Libertà, quando la riapertura? Sarà il quesito che Agnese Santarelli, consigliera comunale di Jesi in Comune, porrà all’amministrazione in occasione della seduta consiliare di domani, 28 gennaio.

«I rappresentanti dei genitori degli alunni e delle alunne della scuola Martiri della Libertà – segnala Santarelli – hanno, di recente, scritto una lettera all’amministrazione comunale in cui dichiarano che, in relazione alla vicenda della ristrutturazione del plesso di via Asiago, “da anni oramai si sentono presi in giro” e che quindi formalmente chiedono di essere ricevuti quanto prima, di avere chiarimenti rispetto allo stato di avanzamento dei lavori e di essere costantemente informati. Durante il consiglio comunale di maggio scorso, in occasione di una delle tante interrogazioni sul punto presentate dal nostro gruppo, l’assessore Renzi riferiva che il cantiere per le opere strutturali avrebbe terminato a breve, addirittura anticipatamente rispetto ai tempi previsti e sarebbe partito subito quello per l’efficientamento energetico, così da poter consegnare il plesso per dicembre 2021. In occasione della medesima interrogazione il Sindaco aggiungeva che contavano di terminare i lavori per dicembre, ma che, al limite, avrebbero parlato con le famiglie per comunicare che sarebbero potuti ritornare in quella scuola per settembre 2022»

La preoccupazione dei genitori, il parere della consigliera di opposizione, «è più che legittima visto che la questione della ristrutturazione della scuola sta andando avanti da più di quattro anni e che in tutto questo tempo i disagi che le famiglie hanno dovuto affrontare sono stati innumerevoli. Le tempistiche fornite fino ad ora non sono mai state rispettate e la comunicazione ed il confronto con i genitori sono stati quanto meno carenti ed insufficienti. Ad oggi, gennaio 2022, i lavori di ristrutturazione sembrerebbero non terminati e non sono ancora iniziati quelli relativi all’efficientamento energetico»

Agnese Santarelli chiederà pertanto «se risponde al vero che gli alunni potranno tornare definitivamente nel plesso di Via Asiago per settembre 2022 e quali provvedimenti il Sindaco e la Giunta intendano adottare per rispondere in modo puntuale alle legittime richieste dei genitori».