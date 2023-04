Jesi: ecco “Linfa”, la rassegna concertistica della Scuola Musicale “G.B. Pergolesi”

JESI – Sei concerti di grandi musicisti per una Stagione Concertistica d’eccezione. Si intitola “Linfa” la rassegna concertistica promossa dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi in collaborazione con Organizzazione EUR (Ente Lirico – Pesaro), con il Ministero della Cultura e dello Spettacolo (MIBACT) e con il Patrocinio del Comune di Jesi.Grandi nomi della musica saranno accolti in tre location cittadine – la chiesa di San Nicolò, la Cattedrale e la Pinacoteca civica di Palazzo Pianetti – per un viaggio musicale imperdibile. Si comincia venerdì 28 aprile alle ore 21 nella chiesa di San Nicolò, lungo corso Matteotti, con l’esibizione dell’Essential Saxophone Quartet (ESQ), formazione che vede Luca Mora al saxofono soprano, Gabriele Giampaoletti al saxofono contralto, Valter Arcangeli al saxofono tenore e Roberto Micarelli al saxofono baritono. Il quartetto, nato circa 25 anni fa, ha l’intento di presentare al pubblico il saxofono nelle sue svariate vesti, con un repertorio che spazia dal repertorio storico originale alle trascrizioni, dal jazz al contemporaneo. I singoli componenti sono risultati vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali; hanno svolto attività concertistica in Italia e all’estero, suonando nei più prestigiosi teatri con ensemble e formazioni orchestrali quali l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra Sinfonica di Bari, il Sax Chorus, la Saxophone Orchestra sotto la guida di grandi direttori come Oren, Maestri, Renzetti, Meditz, Gaslini, Farrell, Proost, Mondelci, Chmura, Samale. Al loro attivo hanno incisioni discografiche e registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI, FR3-Francia, Fonit Cetra, Edipan, KHO, Not.A.Mi. Di particolare importanza il Cd con musiche di Arvo Part, edito dalla Col-Legno, che ha ricevuto favorevoli critiche sia in ambito nazionale che internazionale. Sono stati ospiti al X° e XI° Congresso Mondiale del Saxofono a Pesaro nel 1992 e a Valencia (Spagna) nel 1997. Nell’ambito della didattica, i singoli componenti sono titolari di cattedra in vari Conservatori di musica italiani. Al pubblico jesino proporranno musiche di Rota, Carpi, Piovani, Paradiso, Pirotti, Piazzolla, Morricone.

«La stagione concertistica – spiega il direttore della Scuola Musicale Pergolesi Mauro Mazzuferi – nasce con la consapevolezza che la cultura musicale come arte abbia il potere di unire le persone. La musica giunge là dove la parola non arriva. Lo stesso Debussy asseriva che la musica “esprime l’inesprimibile all’infinito”. La musica è pura emozione, passione coinvolgente, rievoca i ricordi, coinvolge gli esseri umani provocando in loro sensazioni potenti a livello inconscio e dà un senso alla nostra esistenza. La musica è Linfa Vitale». «La Stagione Concertistica organizzata dalla Scuola Musicale Pergolesi ci accompagna verso JesiEstate – dichiara l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli – con appuntamenti di qualità e nomi di spicco del panorama musicale nazionale e non solo. L’Amministrazione affianca questa rassegna, che rappresenta l’ennesima sinergia con la Scuola Musicale Pergolesi, da oltre 40 anni impegnata nella promozione della musica in città anche partecipando alle iniziative teatrali e alla Stagione Lirica».

I prossimi appuntamenti in programma: venerdì 5 maggio alle ore 21 alla Cattedrale di San Settimio, concerto d’organo di Saverio Santoni (ingresso gratuito); domenica 7 maggio alle ore 17 alla Pinacoteca di Palazzo Pianetti, “Trio Dante” con Luca Marziali (violino), Roberto Molinelli (viola) e Alessandro Culiani (violoncello); domenica 14 maggio alle ore 17 alla Pinacoteca di Palazzo Pianetti Duo Scipioni-Angeloni clarinetto e pianoforte con Michele Scipioni al clarinetto e Matteo Angeloni al pianoforte. Ultimi due appuntamenti, venerdì 19 maggio alle ore 21 nella chiesa di San Nicolò il sestetto di voci “Glissando Vocal Ensemble” e in chiusura di rassegna giovedì 1 giugno alle ore 21 alla chiesa di San Nicolò il quartetto di flauti “çes Flutes Joyeuses”.

Info: www.scuolapergolesi.it – Ingresso 8 euro / ridotto 5 euro.