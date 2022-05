Come ogni anno, ad accompagnare i ciclisti per tutti i 3.034 km della competizione, la Polizia. Anche la Questura di Ancona si è impegnata per la riuscita del grande evento

JESI- Sono passati 37 anni dall’ultima volta che le rapide biciclette hanno sfrecciato per Jesi. Domani, 17 maggio 2022, la storica corsa ciclistica a tappe per professionisti, giunta alla sua 90esima edizione ritorna in città, attraversando il circondario del Comune, per circa 42,4 km, con passaggio a Filottrano, Santa Maria Nuova, Monsano, San Marcello ed arrivo e tappa a Jesi.

La manifestazione è anticipata da una manifestazione sportiva ciclistica non competitiva, con biciclette a pedalata assistita denominata “Giro E”, nonché la “carovana pubblicitaria”, composta da circa 50 mezzi ed infine il seguito ufficiale della “carovana di gara”, composto da 100 autovetture, 50 moto e 5 ambulanze.

Come ogni anno, ad accompagnare i ciclisti per tutti i 3.034 km della competizione, la Polizia di Stato che, con 40 motociclisti della Polizia Stradale, sta scortando il Giro dei Professionisti ed il Giro E-bike attraverso lo Stivale, fino a raggiungere e percorrere, per un breve tratto, la Slovenia. 18 le tappe in cui si articola questa edizione del Giro d’Italia, che si concluderà il prossimo 29 maggio a Verona dopo aver toccato 15 regioni e 38 provincie.

Per la Questura di Ancona si tratta di un impegno notevole, che vedrà il personale impegnato con servizi di vigilanza e di ordine pubblico. Per la gestione della Tappa è stato istituito il Centro per la Gestione della Sicurezza dell’Evento, il cui coordinamento sarà assunto dal Capo di Gabinetto della Questura, ove saranno presenti un Ufficiale dell’Arma, uno della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, 118 e Protezione Civile.

Come compagno di viaggio c’è anche il Pullman Azzurro, l’aula multimediale itinerante della Polizia di Stato con cui i poliziotti della Stradale accolgono le scolaresche nell’edizione 2022 di “Biciscuola”, l’iniziativa correlata al Giro d’Italia e che, realizzata in collaborazione con RCS, vuole far conoscere agli studenti delle scuole elementari, il mondo e i valori del Giro ed avvicinarli all’uso della bicicletta e della mobilità sostenibile. Le classi vincitrici delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso, incontrano gli agenti e condividono con loro un momento di festa ma, al tempo stesso, di formazione. In questa provincia sarà premiata la classe 2^A Scuola Primaria Garibaldi- Istituto Comprensivo Federico di Jesi (AN).