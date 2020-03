Jesi, forze dell’ordine e polizia locale in strada per il rispetto delle direttive anti-coronavirus

Nei giorni in cui è fondamentale restare in casa, c'è chi non può farlo. Carabinieri, poliziotti e agenti della municipale stanno monitorando la città. Redarguite persone sedute sulle panchine

JESI – Polizia, carabinieri e agenti della municipale in strada per verificare il rispetto delle norme anti-coronavirus. In queste giornate di isolamento domestico, c’è chi è obbligato a uscire per far sì che le direttive governative vengano rispettate.

«Dar seguito alle prescrizioni per arginare il contagio da coronavirus, uscire di casa solo in caso di necessità, mantenere il metro di distanza e non creare assembramenti»: è il contenuto del messaggio in filodiffusione lanciato dal Comune per sensibilizzare la cittadinanza. Gli jesini stanno rispondendo con responsabilità, sebbene vi siano ancora alcuni irresponsabili che credono di essere più furbi degli altri. Redarguite, questa mattina, alcune persone sedute sulle panchine. «Bisogna restare in casa», ricorda il comandante della Polizia locale, Cristian Lupidi, molto apprezzato sui social per le delucidazioni video fornite ai cittadini.

I controlli sono stati effettuati in centro storico e nei parchi. Poche le persone in giro. Monitorate anche le auto in transito. «Allontanarsi da casa è già un’eccezione alla regola, tanto più se non è legata a esigenze lavorative, stato di necessità e motivi di salute», ha spiegato il comandante Lupidi. «Dobbiamo rispettare in modo pedissequo ciò che ci viene detto dal governo, non solo per la sanzione. Ricordo a proposito che la violazione delle norme è un reato. Il senso di responsabilità è fondamentale, così come il senso del dovere. Se giochiamo correttamente questa partita, la vinciamo. Dunque, mantenere sempre il metro di distanza e limitare il più possibile gli spostamenti non legati a esigenze lavorative, stato di necessità e motivi di salute».

Il Comune ha pubblicato l’elenco delle attività commerciali che hanno comunicato la disponibilità della consegna a domicilio. Fino al 4 aprile, tutti gli uffici municipali sono chiusi al pubblico. Si potrà avere accesso fisico solo per attività indifferibili e previo appuntamento telefonico o tramite mail. Rimarranno attivi i portali telematici già esistenti ed accessibili on line.

