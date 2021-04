Jesi, fontana dei Leoni: respinto il ricorso al Tar dei contrari allo spostamento

Il tribunale amministrativo delle Marche ha ritenuto di non accogliere l’istanza formulata dal comitato Piazzalibera. Non ancora pubblicate le motivazioni

JESI – Spostamento della fontana dei Leoni, il Tar Marche respinge l’istanza del comitato Piazzalibera che chiedeva la sospensiva di tutti gli atti successivi alla decisione del comitato dei garanti. Non ancora pubblicate le motivazioni, si attendono a breve.

I contrari alla traslazione del monumento si sono rivolti al tribunale amministrativo regionale per provare a far riunire nuovamente i garanti, cosi da valutare l’ammissibilità del referendum abrogativo, relativo al via libera arrivato dal consiglio comunale per l’accettazione del lascito di Cassio Morosetti. Di conseguenza, i contrari alla traslazione del monumento in piazza della Repubblica hanno chiesto la sospensiva di tutti gli atti successivi, compreso l’inizio dei lavori. Due giorni fa, 14 aprile, il Tar ha respinto la richiesta.

