Sicurezza per le imprese e per le attività produttive, arriva un corso gratuito online

JESI- La Fase 2 sta per iniziare. Per oleare il passaggio, che segna la ripresa di attività di produzione, sarà indispensabile il rigoroso rispetto di ulteriori norme per contrastare possibili forme di contagio da Covid-19. Per questo l’Amministrazione comunale di Jesi mette a disposizione gratuitamente delle imprese e delle attività produttive del territorio un ciclo di webinar gratuito specificatamente dedicato ai protocolli di sicurezza e alla continuità operativa.

Il corso on line – iscrizioni al link https://bit.ly/2YiK95D – è strutturato su 4 lezioni da un’ora e un quarto ciascuna e inizierà giovedì prossimo alle ore 16. È organizzato da Net 4 Partners, società di riferimento nell’ambito dell’innovation management, in collaborazione con Pegaso Management e Gruppo Filippetti, e vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che approfondiranno la tematica della sicurezza sotto diversi aspetti.

«n base alle ultime disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile – spiega l’amministrazine comunale jesno – che aggiorna il protocollo nazionale per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, le aziende sono obbligate ad adottare ed attuare le indicazioni in esso contenute, assicurando quindi la messa in opera di tutte le misure necessarie a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i propri dipendenti.

Ripartire significa, oltre che valutare e garantire la sicurezza dei propri collaboratori, adottare quelle misure organizzative (gestione spazi, flussi dei processi, etc.) e tecnologiche (strumenti e dispositivi atti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni) necessarie ad assicurare un riavvio efficace, predisponendosi al tempo stesso al rilancio del proprio business».

Il corso permetterà di valutare gli impatti organizzativi che avranno sulle aziende le misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si discuterà della costruzione di un protocollo aziendale che rappresenterà lo strumento utile a poter dimostrare l’impegno che l’azienda ha sottoscritto per la massima tutela dei propri collaboratori e degli stakeholders, in logica di sostenibilità complessiva.

La prima lezione, come detto, giovedì prossimo alle ore 16, ed avrà per tema “Restart, Protocolli per la sicurezza e continuità operativa nella fase 2”. Seguiranno martedì 5 alle ore 11 e mercoledì 6 maggio alle ore 16 e giovedì 7 alle ore 11.00, gli altri tre incontri rispettivamente su: tecnologie per gestire la distanza sociale nei luoghi di lavoro; tecnologie per il controllo delle condizioni di temperatura nelle fabbriche e tecnologie per la gestione delle squadre esterne nel post emergenza (il controllo a distanza).