Jesi, Centro Alzheimer: lavori nel vivo, occhio alla sosta

Si passa al montaggio della struttura prefabbricata prevista, dall'8 febbraio stop alla sosta fra via Finlandia e via Svezia ma sarà la segnaletica sul posto a indicare i giorni di divieto

JESI – Entra nel vivo la realizzazione del nuovo centro per l’Alzheimer: dal prossimo 8 febbraio e fino al 26 marzo, stop alla sosta in via Svezia e in via Finlandia, dove sorgerà l’edificio, per il montaggio della struttura prefabbricata prevista.

L’operazione come noto è finanziata per 800 mila euro, del milione di spesa previsto, dalla donazione effettuata in vita al Comune di Jesi da Cassio Morosetti. Il Centro sorgerà al posto dell’ex asilo Cepi, già demolito: l’immobile era infatti stato giudicato non più sicuro in occasione delle verifiche effettuate a seguito dei sismi del 2016.

L’ex Cepi, oggi demolito

Potranno diventare venti gli utenti del servizio, attualmente ospitato in via provvisoria nella ex sede del Maschiamonte a San Giuseppe. Previsto un edificio di 600 metri quadrati distribuiti su un unico piano, con fondamenta in calcestruzzo, struttura in legno e soluzioni architettoniche appositamente studiate tenendo conto della tipologia degli ospiti.

In vista del montaggio della struttura prefabbricata sarà necessario interdire la sosta nelle due vie coinvolte, su entrambi i lati e con rimozione forzata dei veicoli per i contravventori. Vietato anche il transito pedonale sul marciapiede adiacente al cantiere. Attenzione però, perché fra l’8 febbraio e il 26 marzo tali modifiche non saranno costantemente in vigore ma solo per il periodo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e saranno di volta indicate dalla segnaletica sul posto.

Una volta ultimato l’intervento, si metterà mano anche all’area verde circostante e alla manutenzione stradale delle due vie.