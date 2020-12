Jesi, Capodanno in diretta dalle case dei cittadini?

Il Comune sta provando a organizzare un evento online per la fine del 2020 in cui vi saranno collegamenti con le abitazioni. La fattibilità dell'operazione si capirà l'8 dicembre

JESI – Sarà un Capodanno diverso da tutti gli altri. Su questo non vi sono dubbi. Il Covid costringerà le persone a trascorrere le ultime ore di questo funesto 2020 nelle proprie abitazioni, in considerazione del “coprifuoco” varato dal governo per arginare i contagi. Niente festa in piazza della Repubblica, insomma, né cenone popolare al mercato coperto di via Sauro.

Alla luce delle restrizioni, pertanto, l’amministrazione sta valutando altre strade. E l’online è, al momento, l’unica via percorribile, al netto delle difficoltà tecniche. Da qualche giorno, l’assessorato alla cultura guidato da Luca Butini sta ragionando su di un evento in cui i protagonisti saranno i cittadini. In fase di valutazione, collegamenti streaming con i soggiorni jesini, di quanti ovviamente daranno la propria disponibilità.

Domani, 8 dicembre, la prova del fuoco. Radio Incredibile, network online davvero meritevole e innovativo, manderà in onda la trasmissione “Quelli del Prado”, alle ore 14. Sarà una sorta di prova generale, per comprendere le difficoltà tecniche di un collegamento di questo tipo e trovare eventualmente il modo di aggirarle. Ci sarà quindi da organizzare una scaletta. Insomma, già mercoledì, l’assessore Butini potrebbe prendere una decisione di massima.

Chi si sta già muovendo, invece, è l’associazione del Palio di San Floriano. Come a maggio, l’ente che si occupa della tradizionale rievocazione storica sta organizzando una rassegna sui social, sia in diretta che in differita, ricca di appuntamenti di ogni genere. A breve, verrà presentata ufficialmente al pubblico.

Sperando che di questa pessima annata resti solo un bruttissimo ricordo fra qualche mese…