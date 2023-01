Jesi, cadono alberi per il vento. Il sindaco: «Mettiamo il verde in sicurezza»

JESI – Non è la prima volta che a Jesi si vive la paura degli alberi sradicati dal vento, di piante altissime che si abbattono improvvisamente su auto, case, marciapiedi e persone. È un miracolo che la donna travolta ieri dalle fronde dell’acero abbattutosi in piazza Allende sia viva e solo contusa. O che in quelle due auto sopra cui si è piegato il fusto non vi fosse nessuno. Non è la prima volta: era successo a settembre in viale della Vittoria ed è successo di nuovo a dicembre nel cortile della primaria Garibaldi.

Ne abbiamo parlato con il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che è sempre intervenuto personalmente per verificare le situazioni. «La Giunta con Deliberazione n. 360 del 20/12/2022 ha formulato un atto di indirizzo – spiega il sindaco – che ha due obiettivi: avviare, a breve termine, il controllo di stabilità delle alberature radicate nei parchi degli edifici scolastici; ed effettuare una pianificazione di medio-lungo termine del controllo di stabilità delle alberature radicate nei viali, nei parchi cittadini e in contesti sensibili dal punto di vista della sicurezza. Si è proceduto con l’affidamento del controllo delle alberature radicate nelle aree verdi degli edifici scolastici e contestualmente censire tutte le alberature indagate. Si è inoltre ritenuto necessario dare impulso ad un nuovo controllo visivo delle alberature radicate su Viale della Vittoria – continua il sindaco – attraverso il quale individuare quelle sulle quali effettuare ulteriori indagini strumentali. Questi approfondimenti sono apparsi necessari al fine di attenzionare le alberature poste su una delle vie più transitate della città (viale della Vittoria) anche in conseguenza del cedimento verificatosi a settembre. Sono inoltre programmati interventi puntuali di potatura o abbattimento localizzati in aree specifiche della città».

Infatti dando seguito agli impegni assunti per la maggiore cura e sicurezza degli spazi pubblici, in questo caso del verde e delle alberature presenti in città, l’amministrazione comunale ha programmato due giornate di controlli sugli alberi in viale della Vittoria. L’intervento – eseguito nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 gennaio – sarà caratterizzato da prove a trazione per verificare la tenuta di 20 piante tra platani e aceri e dunque scongiurare qualsiasi pericolo di cedimento improvviso. «Questi 20 esemplari sono quelli rispetto ai quali – a seguito di una accurata valutazione di stabilità delle alberature presenti nell’intero Viale – i tecnici incaricati hanno ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti», fanno sapere dal Comune. Per eseguire tali operazioni in sicurezza, della durata di circa 30 minuti ciascuna, sarà necessario delimitare il breve tratto di corsia del Viale di volta in volta interessato, creando, nella carreggiata opposta, un doppio senso di circolazione. Un cantiere mobile, insomma, dove il personale della ditta incaricata ad effettuare questa tipologia di indagine apporrà la relativa segnaletica per convogliare il traffico nella giusta direzione, attenuando il più possibile eventuali disagi alla circolazione. Indagini di valutazione di stabilità delle alberature sono in corso anche in tutte le aree verdi delle scuole cittadine. In tema di sicurezza, sempre lungo Viale della Vittoria, sono stati analizzati i pali della pubblica illuminazione.