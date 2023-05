In Consiglio il punto del sindaco Fiordelmondo sulle entrate per il Comune dalla realizzazione del centro di distribuzione alla Coppetella. «Copriranno l'approssimazione nelle stime delle opere che abbiamo trovato»

JESI – Oltre 4,3 milioni di euro di oneri di urbanizzazione dall’operazione Amazon alla Coppetella. Ma «per il loro utilizzo, più che di opportunità parlerei di necessità: andranno a copertura degli investimenti di un piano di opere pubbliche le cui stime abbiamo trovato in condizioni di approssimazione imbarazzanti». In particolare, «il costo della ristrutturazione della Casa di riposo, stimato in 5 milioni di euro, è in realtà di 7 milioni». Lo ha detto stamattina 30 maggio in Consiglio comunale il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, rispondendo ad una domanda d’attualità del consigliere d’opposizione Nicola Filonzi (Jesiamo) sull’entità degli oneri di urbanizzazione in entrata per il Comune dal cantiere Amazon e sul loro utilizzo.

Della settimana scorsa la simbolica posa della prima pietra per la realizzazione a Jesi del nuovo maxi centro di distribuzione del colosso dell’e-commerce. «Amazon ha versato al Comune – ha specificato Fiordelmondo – 4milioni 375mila 334,43 euro. Per necessità dovranno essere indirizzati a coprire l’approssimazione delle stime delle opere pubbliche abbiamo trovato. Una approssimazione, per investimenti quali ad esempio quelli del PinQua, direi imbarazzante».

Proprio sugli investimenti del PinQua, l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni ha parlato di «enorme differenza fra quanto sottostimato per il progetto di recupero del Cascamificio e la realtà dei numeri che ci stanno presentando ora i progettisti».