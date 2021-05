Jesi, 60 mila euro per la videosorveglianza in centro storico: affidata la progettazione

JESI – 60 mila euro di lavori per la videosorveglianza in centro storico: affidata dal Comune di Jesi la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, primo stralcio di un piano più ampio che non è però stato ammesso a finanziamento da parte del Ministero. Un sistema di telecamere utile contro eccessi della movida e fenomeni come quello dell’abbandono di rifiuti.

Lo scorso ottobre la Giunta aveva approvato, ai soli fini della richiesta di ammissione a finanziamento, il progetto di fattibilità tecnica e economica per l’implementazione della videosorveglianza nel quartiere San Giuseppe, in zona Campo Boario, nei parchi del Vallato e del Ventaglio, in centro storico e per il controllo di alcune zone della città in cui vengono segnalati abbandoni di rifiuti. Il tutto per un importo da mezzo milione di euro.

Il centro storico di Jesi dal campanile del Duomo

Nella graduatoria definitiva del Ministero dell’Interno però il progetto jesino non è risultato fra i 254 assegnatari di fondi. L’amministrazione ha allora individuato un primo stralcio dell’intervento relativamente alla zona del centro storico, «la cui attuazione – si sottolinea- risulta essere di prioritario interesse». Importo stimato dei lavori appunto 60 mila euro, assegnato ad un professionista l’incarico di progettare l’intervento.

Il progetto originario, coordinato dal Comando di Polizia locale, prendeva in esame le zone più sensibili dell’intera città e prevedeva l’installazione di circa 130 telecamere.

È stata la prima amministrazione Bacci a introdurre per la prima volta in città una sistema pubblico di videosorveglianza, che si è in seguito fermato al momento ad una ampia zona a sud del centro storico, ricompresa fra Porta Valle e la stazione ferroviaria, lungo l’asse di viale Trieste.