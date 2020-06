Ivan Cottini, compleanno con sorpresa. In un video gli auguri dei vip

PESARO URBINO – Un compleanno speciale per Ivan Cottini, ex modello e ballerino marchigiano malato di sclerosi multipla, che questa mattina (mercoledì 24 giugno) ha ricevuto una bellissima sorpresa organizzata dalla sua amica e collaboratrice Ilaria Masi: un video con gli auguri da parte di molti personaggi dello spettacolo. Ci sono gli amici di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Samanta Togni, Samuel Peron. E ancora Massimiliano Rosolino, l’attrice Sara Santostasi, Nunzia De Girolamo, Maria Teresa Ruta, Kledi Kadiu, Eleonora Daniele, Gessica Notaro.



Parole d’affetto anche da parte dell’ambasciatore del sorriso Andrea Caschetto, di Tiziana Foschi della Premiata Ditta, di Filippo Magnini, con cui Ivan fece una sfida a nuoto, e Massimo Ambrosini con cui fece una sfida ai rigori. Oggi il ballerino compie 36 anni e la sua collaboratrice ha voluto rendere questo giorno indimenticabile.

Ivan Cottini e Ilaria Masi

«Ivan dice sempre che non sono gli anni che contano nella vita ma la vita che metti in quegli anni – racconta Ilaria Masi -. Mi è venuto in mente di organizzare questa sorpresa e così, anche con un po’ di sfrontatezza, ho fatto un giro di chiamate. Nessuno ha rifiutato, tutti hanno accettato senza pensarci un secondo. Per me questo è il più bel regalo… Non pensavo che persone dello spettacolo di un certo calibro mi rispondessero subito e si attivassero per registrare il video. Alcuni si sono anche accertati che fosse tutto a posto. Quei rapporti di amicizia che c’erano, ora si sono rafforzati ancor di più. Questo è il bello che non ti aspetti! Altre persone invece hanno voluto mantenere la privacy e inviare privatamente un messaggio ad Ivan. Devo dire che tutti hanno un cuore enorme ed una disponibilità infinita».

Buon compleanno Ivan da tutta la redazione di Centro Pagina!