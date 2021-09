Itinerario divino e ri-conviviamo, tornare a tavola con le migliori etichette in provincia di Pesaro

PESARO – Un viaggio enogastronomico di 21 tappe per degustare 55 diverse etichette di vino in abbinamento con i piatti tipici della cucina marchigiana. “Itinerario Divino” è un progetto della Nuova Associazione dei Ristoratori Marche Nord di Confcommercio di Pesaro e Urbino, un’iniziativa realizzata con il contributo della Regione Marche e il coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari ed inserita all’interno del bando “Marche: dalla vigna alla tavola”.



Dal 15 settembre al 6 dicembre 2021 in 21 diversi ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino e di Macerata si svolgeranno delle serate in cui verranno fatti degustare 55 vini che accompagneranno menù realizzati per l’occasione.

Durante ogni serata i referenti delle cantine, insieme ad esperti sommelier, illustreranno le etichette in degustazione mentre agli chef spetterà il compito di raccontare i piatti che andranno a comporre i menù. Le serate sono in programma dal 15 settembre al 6 dicembre 2021.

Ma non è l’unica iniziativa. Nel contesto di “Marche: dalla vigna alla tavola”, Ri-Conviviamo è il nome scelto da 15 ristoranti per augurare un ritorno alla convivialità tipica di questa regione accogliente.

Valorizzare la filiera e favorire la sua ripartenza: con questo obiettivo è stato pensato un calendario di serate di degustazione aperte al pubblico, durante le quali i ristoratori proporranno i vini di 35 cantine coinvolte e le migliori materie prime del territorio marchigiano, risaltandone l’eccellenza tramite i propri piatti e le etichette in abbinamento.



«Ri-Conviviamo è quindi un invito alla ripartenza, ma anche e soprattutto un messaggio di fiducia nelle enormi potenzialità del territorio, basate proprio sul turismo e sull’ospitalità – ha spiegato Amerigo Varotti, direttore Confcommercio – Si tratta di un’iniziativa realizzata con il contributo fattivo della Regione, a favore dei produttori e dei ristoratori marchigiani.

Info su: facebook.com/marchedallavignaallatavola.riconviviamo e sui portali www.cuocicuoci.com, www.lamadia.com e www.festivaldellacucinaitaliana.it.

Ecco le date dell’iniziativa Itinerario divino



SETTEMBRE

Osteria Trattoria del Borgo (Pergola) il 15 settembre alle ore 20, Papi’s Bar (Cagli) il 18 settembre alle 19.30, Uldergo (Pesaro) il 23 settembre alle ore 20, Nenè (Urbino) il 24 settembre alle ore 20.



OTTOBRE

Taverna del Pescatore (Pesaro) il 7 ottobre alle ore 20, Maria (Mondavio) l’8 ottobre alle ore 20, La Palomba (Mondavio) il 15 ottobre alle ore 20, La Coppa (Mombaroccio) il 22 ottobre alle ore 20, Area 25 (Macerata) il 24 ottobre alle ore 19,30, Rossini Bistrot (Pesaro) il 26 ottobre alle ore 20, Silvana (Carpegna) il 29 ottobre alle ore 20.



NOVEMBRE

Piccolo Mondo (Mombaroccio) il 5 novembre alle ore 20, Portanova (Urbino) l’8 novembre alle ore 20, Mira Conero (Porto Recanati) il 12 novembre alle ore 20, Lo Scudiero (Pesaro) il 18 novembre alle ore 20, Le Fontane (Cagli) il 19 novembre alle ore 20, La Ginestra (Acqualagna) il 20 novembre alle ore 20, Polo Pasta & Pizza (Pesaro) il 25 novembre alle ore 20, La Balestra Antica Hostaria (Urbino) il 26 novembre alle ore 20.



DICEMBRE

Il Giardino di Sveva (Montelabbate) il 3 dicembre alle ore 20, Osteria Zanchetti (Fossombrone) il 6 dicembre alle ore 20.