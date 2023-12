Istruzione, l’indagine Eduscopio premia le scuole osimane come migliori delle Marche

OSIMO – Il Liceo classico e il Tecnico economico Corridoni Campana di Osimo sono i migliori delle Marche. Tre eccellenze in una città, perché anche il Laeng di Osimo è il primo tra gli istituti Tecnici tecnologici. Sono stati riconosciuti tali dalla Fondazione Agnelli che ogni anno promuove lo studio Eduscopio, che pubblica la classifica delle quasi ottomila scuole superiori di tutta Italia distinguendole tra quelle che preparano meglio gli alunni all’università e quelle che li preparano meglio al mondo del lavoro e, a sua volta, le distinguono per indirizzi di studio.

Nelle Marche tra gli istituti Tecnici tecnologici il migliore per sbocco lavorativo è il Laeng con sede al San Carlo di Osimo appunto. L’83,77 per cento di studenti che escono dai corsi Meccanica e meccatronica, Moda e quello di Manutenzione e assistenza tecnica riescono a trovare subito un lavoro, stando al report.

I presidi

«Siamo giustamente soddisfatti e gratificati dall’ottimo risultato, certificato da Eduscopio, che conferma il nostro primato regionale per la qualità dei risultati conseguiti dal nostro Istituto tecnico-tecnologico – dice il preside del Laeng Meucci Angelo Frisoli -. In questi anni stiamo consolidando ed implementando molti progetti di riqualificazione degli spazi e della didattica. Dal prossimo anno scolastico sarà attivo un nuovo corso, Servizi culturali e dello spettacolo, e al Meucci di Castelfidardo sono in fase di avvio i lavori per la nuova palestra».

Dietro di due passi al Laeng di Osimo si piazza la sede del Meucci di Castelfidardo (che ha i corsi di Elettronica ed elettrotecnica e di Informatica e telecomunicazioni) con una percentuale del 76,08 per cento. La dirigente scolastica del Corridoni Campana Milena Brandoni commenta il risultato così: «Siamo molto orgogliosi dei risultati pubblicati da Eduscopio. Le classifiche tengono in considerazione la media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e la percentuale di esami superati dagli studenti stessi. Sono dati oggettivi quindi. Sto ricevendo tantissimi complimenti e attestazioni di stima e tutto questo è commovente e lo rigiro al personale docente e ai ragazzi».