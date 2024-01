Ipotesi terzo mandato dei sindaci, il M5S Pesaro pronto a sostenere Matteo Ricci

PESARO – Ipotesi terzo mandato dei sindaci, il M5S pronto a sostenere il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci.

«Il Movimento Cinque Stelle deve essere protagonista nella scelta dei criteri del candidato sindaco del centrosinistra per le amministrative 2024 – sottolinea Francesca Frenquellucci -. Il Pd non può definirli da solo, quindi chiediamo che venga convocato il tavolo delle alleanze, con i partiti e le liste civiche, al quale vogliamo sederci e dire la nostra. Il Pd è il partito più forte in città, ma chiediamo pari dignità nella costruzione del percorso verso le amministrative 2024. Seguiamo e attendiamo anche la chiusura del dibattito su terzo mandato, perché se dovesse arrivare il via libera anche per i Comuni con più di 15mila abitanti, noi siamo per la riconferma di Matteo Ricci, in un clima di continuità. Perché ricordiamo che questa Amministrazione, oltre agli innumerevoli impegni presi e realizzati nei confronti dei cittadini, è riuscita ad aggiudicarsi il titolo prestigioso di Capitale italiana della Cultura 2024, un’opportunità storica di sviluppo per il futuro del territorio e un percorso che sarebbe “normale” portasse a compimento colui che ha combattuto per raggiungere questo traguardo».

La pentastellata fa notare: «Da qualche anno è nata una nuova alleanza politica, che si è dimostrata proficua, efficace, produttiva, concreta. Un esempio di buon governo, che, a nostro parere, può essere utile nella definizione del futuro programma del candidato sindaco. Il bilancio di questi 4 anni ci rende fieri del lavoro svolto: la riapertura dell’Università, il bilancio partecipativo (che dà la possibilità ai quartieri di gestire con più autonomia le esigenze dei residenti) il Peba, l’istituzione del garante sulla disabilità, le tante iniziative rivolte alle attività economiche che hanno coinvolto la cittadinanza. E non ultimo, la nascita della CTE, la Casa delle Tecnologie Emergenti che darà un grande contributo allo sviluppo tecnologico digitale della città in termini di servizi alle imprese del territorio. Tutto ciò, dobbiamo dirlo, è stato possibile realizzarlo grazie alla lungimiranza del sindaco Matteo Ricci, che 4 anni fa è stato il primo sindaco in Italia a credere nel M5S. Ha avuto l’intuizione di implementare la maggioranza portando al suo interno alcuni dei valori tipici del M5S, su tutti la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della città».

Frenquellucci chiude: «Abbiamo sempre ricevuto e percepito dal sindaco Matteo Ricci sostegno, fiducia e rispetto per tutte le iniziative che l’assessorato ha intrapreso durante la legislatura. L’attuale Sindaco inoltre non ha mai perso occasione per valorizzare il lavoro svolto dal M5S presente in Giunta e Consiglio comunale. Noi del M5S siamo pronti ed entusiasti del futuro che ci attende».