Intervista all’assessore Andreoli: «La rivoluzione dei Centri estivi, Ancona sia digitale»

Un anno di mandato, il bilancio: dalla digitalizzazione all'attivazione delle telecamere con sistema Ocr, passando per i centri estivi le cui iscrizioni partiranno il 27 maggio. Ecco come farlo

ANCONA – Centri estivi, al via le iscrizioni dal 27 maggio con importanti novità. A comunicarlo, è l’assessorato alle politiche educative, di cui la numero uno, Antonella Andreoli, sta lentamente rivoluzionando gli ingranaggi. Sarà possibile iscriversi ai Centri estivi comunali dalle 8 del 27 maggio alle 14 del 6 giugno.

Soddisfatta Andreoli, che – raggiunta al telefono – fa sapere: «L’edizione 2024 dei Centri estivi è caratterizzata da importanti novità. Intanto l’anticipazione del servizio tutti i giorni alle 7.30, il prolungamento fino alle 16.30 e l’aggiunta di una settimana. In questo modo – evidenzia – siamo in condizione di dare una risposta concreta alle richieste delle famiglie che hanno esigenze lavorative e di organizzazione di vita familiare».

L’assessore Andreoli sul territorio

Continua lei: «I genitori potranno anche scegliere l’orario di uscita dal centro, più consono alle proprie necessità, valutandolo tra più opzioni. Da sottolineare che lo sforzo che l’Amministrazione compie per venire incontro ai cittadini avviene senza nessun onere aggiuntivo per le famiglie. Le tariffe rimangono invariate. In più, proprio per garantire la massima attenzione alla qualità dei pasti erogati, nel rispetto della filiera corta per i prodotti utilizzati, quest’anno il servizio mensa sarà curato dalle cucine comunali. Quindi massima attenzione alla qualità e quantità di servizio offerto all’utenza per i Centri estivi 2024, ovvero ai nostri bambini e ragazzi, che costituiscono l’Ancona di domani».

Andreoli, così come l’intera giunta (la prima di centrodestra per Ancona), festeggia in questo periodo un anno di mandato: chiediamo quindi all’assessore quali siano gli interventi su cui si ritenga maggiormente soddisfatta. «Beh – riflette – di cose ne ho fatte. Anzitutto, sono contenta del traguardo raggiunto sui Centri estivi, il primo progetto importante a cui ho lavorato. Penso all’implementazione e all’aumento degli orari, attraverso cui cerchiamo di essere sempre più vicini alle famiglie e ai cittadini. Abbiamo tentato di fare tutto questo a costo zero per i cittadini, grazie anche ai fondi statali».

L’assessore, che ha anche le deleghe agli affari generali e legali e ai servizi informatici e demografici, è riuscita a innovare la rete digitale comunale: «Ho portato il wifi in Comune che prima non c’era – dice – E quello di Ancona era l’unico Comune d’Italia, e oserei dire del mondo, a non averlo. Così nel centro di Ancona e a breve, tra l’altro, copriremo col wifi un’altra parte della città. Poi, il lavoro sulle telecamere, con la riattivazione delle 320 spycam con collegamento diretto alla polizia locale e la rinascita del sistema Ocr per la lettura delle targhe».

Centri estivi, ecco come prenotarsi

«Ne ho fatto tante, non mi limito al compitino come ha scritto qualcuno – la frecciatina – Vede, certi commenti fanno male. Non tanto a me – si smarca – quanto agli uffici. I ragazzi dell’informatica hanno lavorato per mesi e mi è dispiaciuto il non veder valorizzato il loro lavoro. Il merito di questi grandi risultati va soprattutto ai dipendenti informatici».

In Sala Consiglio, Andreoli è stata la responsabile dell’innovazione di «tutto il sistema audio-video, che – sottolinea – stava cadendo a pezzi. Ho aggiunto altre postazioni esterne nei vari assessorati e nei vari uffici, dove ci si può finalmente collegare in videoconferenza. Abbiamo fatto la dotazione di tablet per tutti i consiglieri, che chiedevo quattro anni fa dai banchi dell’opposizione. E l’allora presidente del Consiglio, Susanna Dini (oggi all’opposizione con il Pd, ndr), si limitava a promettere. Tutti i consiglieri hanno tablet su cui poter seguire il Consiglio e votare. Di scartoffie e documenti, di fotocopie e fogli non c’è più neppure l’ombra».

CENTRI ESTIVI, TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI e INDICAZIONI SULL’ISCRIZIONE

Tornando ai Centri estivi, questi si svolgeranno dal 1° luglio al 2 agosto. Per effettuare l’accesso al portale, è necessario essere in possesso di identità digitale certificata, quindi dello Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cns (Carta Nazionale dei Servzi) o Cohesion.

La domanda e il modello Isee vanno inseriti solo ed esclusivamente in formato elettronico attraverso il portale Entranext. Per effettuare l’iscrizione sarà necessario accedere al seguente link: https://portale-ancona.entranext.it/ cliccando nel bottone in alto a destra ACCEDI. Poi, sarà sufficiente selezionare la voce SERVIZI SCOLASTICI e NUOVA RICHIESTA.

La graduatoria – fanno sapere dall’Amministrazione – seguirà l’ordine di arrivo delle domande. Gli ospiti con disabilità grave certificata Legge 104/92 Art. 3 Comma 3 hanno la precedenza. Sarà possibile inserire un massimo di tre opzioni in ordine di priorità. Se la richiesta non venisse soddisfatta per mancanza di posti disponibili, sarà comunque possibile contattare il gestore per valutare la possibilità di frequentare il Centro estivo prescelto alle medesime condizioni economiche.

Si ricorda che l’Amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche Educative ha introdotto alcune novità:come la durata dei centri estivi è di 5 settimane invece che 4 (dal 1 luglio al 2 agosto) senza che l’aumento della durata incida sulle tariffe a carico delle famiglie che rimangono identiche al passato

– l’orario dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con la possibilità di una uscita anticipata alle 12.30 senza servizio mensa, e di altre due uscite, una alle 14.30 e l’altra alle 16.30; anche in questo caso, il prolungamento dell’orario di apertura del servizio pomeridiano non inciderà sulle tariffe a carico delle famiglie.

– il servizio mensa: quest’anno i pasti non saranno forniti in catering dalla cooperativa, ma vengono forniti direttamente dal Comune di Ancona dal servizio cucine . L’Amministrazione ha ritenuto questa la scelta più consona e garante sull’aspetto della qualità della filiera alimentare.

– il numero dei posti disponibili: il Comune di Ancona sostiene la spesa con la cooperativa che gestirà il servizio per un massimo di 389 posti, suddivisi nelle 12 scuole sedi di centri estivi.

Per coloro che risulteranno in lista di attesa ci sarà la possibilità di frequentare comunque il centro estivo richiesto pagando la quota di iscrizione direttamente alla cooperativa che applichera’ la stessa tariffa pagata dal comune (circa 230,00 euro per l’intero periodo). Con questa sinergia tra pubblico/privato l’Amministrazione comunale ha voluto garantire a tutte le famiglie interessate il servizio a costi contenuti.

Le tariffe applicate alle famiglie non mutano rispetto allo scorso anno:

TARIFFE CENTRI ESTIVI 2024D.G. n. 633 del 01/12/2023 Descrizione Retta singola Frequenza con mensa ISEE da 0 a 5.000 € 60,00 da 5.001 a 15.000 € 150,00 da 15.001 a 25.000 € 220,00 Oltre 25.000 e non residenti € 300,00 Retta ridotta per secondo figlio e successivi iscritti al Centro Estivo Riduzione del 20% Frequenza senza mensa ISEE da 0 a 5.000 € 40,00 da 5.001 a 15.000 € 100,00 da 15.001 a 25.000 € 150,00 Oltre 25.000 e non residenti € 200,00 Retta ridotta per secondo figlio e successivi iscritti al Centro Estivo Riduzione del 20%

Le sedi assegnate per i Centri Estivi sono indicate nella seguente tabella: