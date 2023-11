Interquartieri Pesaro, Ricci: «Entro Natale il primo tratto, a fine marzo l’inaugurazione»

Sopralluoghi per il sindaco nel cantiere di Autostrade per l’Italia: «Amplia sta facendo un ottimo lavoro, le cose stanno andando nella direzione giusta»

PESARO – Entro Natale l’apertura del primo tratto dell’Interquartieri. A comunicare il cronoprogramma è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dopo il sopralluogo nei cantieri di Muraglia, accompagnato dai tecnici di Autostrade per l’Italia e Amplia.

«Anche sulla nuova Circonvallazione di Muraglia si va avanti spediti. Amplia, l’azienda di Autostrade per l’Italia, sta facendo un ottimo lavoro ed entro Natale saranno in grado di aprire il primo tratto degli Interquartieri sud (zona Baratoff). Mentre tutta l’opera, che ricordiamo sarà un’infrastruttura strategica per la città perché realizzata anche per raggiungere l’ospedale di via Lombroso, sarà consegnata a fine marzo».

«Tanti uomini e macchine al lavoro, finalmente le cose stanno andando nella direzione giusta», ha commentato. Parallelamente «prosegue anche la progettazione delle altre opere accessorie. Autostrade per l’Italia ha già fatto le bonifiche belliche e archeologiche per la bretella di Santa Veneranda, il raddoppio dell’Urbinate e la bretella Fratelli Gamba, che dalla Montelabbatese si collegherà all’attuale casello. E poi l’ultimo lavoro che verrà realizzato sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda. Dopo anni di lavoro finalmente cominciamo a vedere le opere realizzarsi e presto le inaugureremo. Avanti così!».