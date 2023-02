Innovazione e sostenibilità, alla Simonelli Group il premio “Best Performing Medium Company” della Bocconi

La Simonelli Group di Belforte del Chienti (Macerata) è tra le aziende premiate dal Best Performance Award 2022-2023, il premio annuale, giunto alla sesta edizione, di SDA Bocconi School of Management, dedicato alle imprese italiane che si contraddistinguono per l’eccellenza nella creazione di valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale. nella competizione, la business school internazionale ha assegnato all’azienda marchigiana il premio “Best Performing Medium Company”, per il suo posizionamento sul mercato economico, l’innovazione tecnologica e la capacità di creare valore all’interno dell’azienda, valori fondanti del Best Performance Award.

Cinque in totale i premi assegnati e un filo conduttore focalizzato sul welfare aziendale e ribattezzato “WellFare – l’impresa che genera valore e benessere sociale”. Il premio è stato realizzato da SDA Bocconi in partnership con PwC Italia, il fondo di private equity EQT, Bureau Van Dijk, l’agenzia internazionale Havas PR Milan, Banca Mediolanum, Fondazione Umberto Veronesi e Radio Deejay. Sono state censite circa 600mila aziende. Di queste ne sono state identificate 1400 virtuose ed è stata fatta un’ulteriore selezione arrivando a 96 aziende, e di seguito ne sono state individuate solo 18 per la fase finale della competizione, tra cui appunto Simonelli Group.

La fabbrica della Nuova Simonelli

Simonelli Group è un’azienda dedita alla progettazione, realizzazione e commercializzazione di macchine da caffè espresso e macinacaffè professionali. Conta 190 dipendenti ed un fatturato di 124 milioni di euro, e si rivolge al mercato nazionale e internazionale proponendo una value-proposition basata su prodotti e servizi innovativi, e sulla crescita della conoscenza grazie alla formazione e sul rispetto socio-ambientale. È presente con i marchi Nuova Simonelli e Victoria Arduino in 124 paesi dove esporta il 96% della sua produzione e dove opera attraverso 6 filiali ed una consolidata rete di partner locali. Dal 2009 monitora l’impatto ambientale della sua produzione attraverso studi di Life Cycle Assessment insieme all’Università Politecnica delle Marche e sta portando a termine un piano di sostenibilità triennale secondo cui l’azienda raggiungerà la parità energetica entro il 2025.

Nel novembre del 2022, l’azienda maceratese era rientrata tra le migliori 50 aziende italiane più sostenibili al “Sustainability Award“, importante riconoscimento promosso da Kon Group e Credit Suisse e Forbes media partner, e riservato agli imprenditori che hanno dimostrato di portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità.