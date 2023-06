L’industria si progetta tra i banchi: ecco i vincitori di Learning by doing di Confindustria Marche

PESARO – L’industria tra i banchi. Scuola e impresa insieme per esaltare la creatività dei giovani e la produzione di idee innovative per l’industria: è questo l’obiettivo di Learning by Doing, promosso e realizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria Marche, che vede coinvolti il sistema industriale, le scuole di secondo livello e le università delle Marche.

Ben 57 i progetti presentati, di cui 22 realizzati con 17 scuole della regione e 35 con le 4 università (Politecnica delle Marche, Università degli studi di Urbino, Università degli studi di Macerata, Università di Camerino) e la partecipazione di oltre 400 studenti: questi i numeri del progetto giunto, quest’anno, alla IX edizione.

L’evento finale, con la proclamazione dei vincitori, si è tenuto alla Scavolini di Pesaro. Al Presidente dei Giovani Imprenditori Marche Massimiliano Bachetti il compito di spiegare il progetto e di dare il benvenuto ai partecipanti:

«Learning by Doing è senza dubbio un progetto da cui tutti escono vincitori, più forti e più consapevoli. Prima di tutto gli studenti, che imparano a conoscere le dinamiche delle aziende, poi i professori che avvicinandosi concretamente alle imprese, rendono il proprio ruolo di preparare i ragazzi al mondo del lavoro ancora più efficace. E infine gli imprenditori che attraverso la creatività e l’entusiasmo degli allievi riescono a portare a termine progetti importanti. I miei complimenti davvero a tutti i partecipanti, che hanno messo tanto impegno e passione presentando progetti che, anche quest’anno, sono di un livello davvero molto alto».

I vincitori della sezione scuole

La selezione è stata effettuata dalla Commissione di valutazione composta da Carmina Laura Giovanna Pinto, dell’Ufficio scolastico regionale – che è intervenuta in collegamento da Dusseldorf -, Cristiana Costantini della Camera di commercio delle Marche, e da Michele Barchiesi, formatore e consulente aziendale, presente in sala. Da tutti è stata sottolineata l’importanza della sinergia tra mondo dell’education e mondo dell’impresa, unita al plauso per i ragazzi.

Sono risultati vincitori:

Per le scuole

Progetto: Prime Project

Istituto Scolastico: Liceo Artistico Scuola del Libro Urbino

Azienda partner: Pluriversum srl

Secondo classificato: 60MQ

Liceo Artistico Apolloni Fano

Azienda partner: IMAB spa

Terzo classificato: Modulo abitativo flessibile

Istituto Scolastico: Istituto Tecnico ed Economico Bramante Genga di Pesaro

Azienda partner: Studio Associato Vescovi Pazzaglini

Per le università

Progetto: Utilizzo di software come mezzo di auto-valutazione, prevenzione e rieducazione delle patologie professionali

Università di Urbino, Università di Camerino

Azienda partner: EME S.r.l.

Secondo classificato: Creare e comunicare la sostenibilità del business

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Azienda partner: Megabox Srl

Terzo classificato: FPD: Dispositivi innovativi per la sicurezza dei cantieri

Università di Camerino

Azienda partner: Impresa Edile Gaspari Gabriele Srl