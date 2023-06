Incidente stradale Montelabbatese, Valdinocci di Fdi: «Morte assurda, basta buonismo demenziale»

PESARO – Sangue sulle strade, il consigliere di Quartiere Pantano Marcello Valdinocci AscoltiAmo Pesaro (Fratelli d’Italia) solleva delle riflessioni. Il caso è quello dell’incidente sulla Montelabbatese costato la vita a due persone.

«Dovevamo arrivare al punto di piangere l’assurda morte di una giovane madre, Martina Mazza, per capire quanto sia intollerabile accettare quel buonismo demenziale che giustifica questi tragici episodi. In concreto, da tempo la nostra città è oggetto di innumerevoli e ripetuti furti nelle case, assistiamo impotenti ad intere zone cittadine in mano a bande criminali ove lo spaccio di droga e il degrado continuano a danno dei cittadini che non si sentono più sicuri né dentro le loro case né nei parchi cittadini della propria città come il Miralfiore».

Per Valdinocci «No non è più tollerabile sentire giustificazioni da parte della giunta comunale… “ma questo avviene anche in altre città”, come se non fosse a capo dl un sindaco il compito di garantire la sicurezza dei propri cittadini. Chi ha distrutto la vita a questa giovane donna era già conosciuto dalle forze dell’ordine ma come sempre accade sia con i delinquenti abituali dediti ai furti sia con gli spacciatori il lavoro delle forze dell’ordine, da tempo in carenza di organico, viene vanificato da quel sinistro buonismo complice ed incapace di prendere atto della realtà.

Da parte mia e di Fratelli d’Italia abbiamo sempre combattuto questa deriva ipocrita che considera i diritti e la tutela dei cittadini meno importanti rispetto a quelli garantiti ai delinquenti».