Zig-zag sulla Flaminia, auto si ribalta

È successo vicino a Villa Adria. In ospedale un 47enne. Era in stato confusionale

ANCONA – Lo hanno visto che procedeva sbandando, a bordo di una Bmw, da una parte all’altra della carreggiata fino a quando non ha urtato un’auto che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Un frontale e si è ribaltato. Ferito un 47enne portato poi in ospedale.

Erano le 19.30 quando è avvenuto l’incidente, lungo la via Flaminia, poco distante da Villa Adria, a Collemarino. La Bmw ha preso nello spigolo una Volvo che gli ha fatto da trampolino cappottandosi. Il conducente ha provato ad uscire dall’abitacolo nonostante la vettura fosse distrutta. Era in costume da bagno, diretto verso Ancona e in stato confusionale. Verrà sottoposto al controllo dell’alcol test. Sul posto sono arrivati i vigili per mettere in sicurezza i mezzi fino all’arrivo della polizia stradale di Fabriano.

Bloccato il traffico nell’ora di punta di rientro a casa. Il 47enne è stato portato in ospedale con un codice giallo. La squadra dei pompieri di Ancona è intervenuta con un’autobotte e ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre l’uomo dall’autovettura.