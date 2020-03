“Inchiostro Marchigiano”, al via a Castelfidardo il festival letterario

CASTELFIDARDO – Prenderà il via il prossimo 6 marzo la seconda edizione di “Inchiostro Marchigiano”, il festival dedicato ai talenti letterari della Regione Marche e agli appassionati del settore. Ventiquattro gli autori presenti, dieci case editrici, una ventina di eventi in programma e tre laboratori di scrittura creativa dedicati agli studenti del territorio, il tutto concentrato in tre giorni (6-7-8 marzo) di grande intensità, nella location dell’Auditorium San Francesco di Castelfidardo.



La manifestazione, ad ingresso libero, prende il nome dall’omonima associazione che sta promuovendo la cultura della lettura, valorizzando la creatività di scrittori espressione del territorio. Al vertice del comitato organizzatore, la scrittrice locale Elisabetta Capecci, che l’anno scorso ha coraggiosamente scommesso su questo format ottenendo immediato riscontro. «Inchiostro Marchigiano è una rassegna che mostra il lato più bello e appassionante della letteratura – spiega -. Quando ho avuto l’idea di lanciarla volevo creare un evento diverso dal solito, più coinvolgente e meno settoriale, perché c’è tanto da leggere e per tutti i gusti. La cosa che mi rende orgogliosa è l’ottima risposta alla prima edizione e spero che anche la seconda abbia lo stesso interesse».

Nella lista degli autori presenti alla rassegna figurano Paola Predicatori, docente di italiano presso la media Mazzini che pubblica con Rizzoli e Bompiani e illustrerà “Il mio inverno a Zerolandia” (venerdì 18.40); Francesco Gradozzi, avvocato maceratese, finalista al prestigioso concorso “Io Scrittore” con “Il Penalista”, edito da Fanucci (sabato 18.40); Paola Chiozza, autrice con Salani del romanzo “Punizione divina”, frizzante commedia che racconta le avventure di una bocconiana in Erasmus tra i cowboy del Montana (domenica, 18.15). E ancora, l’anconetana Alessia Racci Chini, ideatrice della saga per ragazzi di grande successo “L’ottava Confraternita” (venerdì alle 18), Ava Lohan, autrice self di romance contemporanei, numero uno nelle vendite su amazon, seguitissima sui social con all’attivo quattro romanzi, di cui uno tradotto e pubblicato anche in Francia.

Questi gli altri scrittori presenti: Alessandra Perugini, Alexandra Rose, Andrea Ansevini, Ava Kerry, Beatrice Simonetti, Chiara Emiliozzi, Eliana Enne, Francesca Monaco, Franco Duranti, Matteo Cingolani, Matteo Piermanni, Maurice Beraudy, Paola Chiozza, Pasquale Rimoli, Rita Angelelli, Antonio Lucarini, Rita Bartoli, Sabrina Cospetti, Michele Pinto e Stefania Cantoni Pellini.