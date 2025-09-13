Incendio carcere Pesaro, Silvestri (Sappe): «Agenti coraggiosi. Ora vietare fornelli e lame»

PESARO – Incendio in carcere, sul caso intervengono Nicandro Silvestri, segretario regionale del Sappe, sindacato di polizia penitenziaria e il deputato Antonio Baldelli. Dei detenuti hanno appiccato l’incendio giovedì sera. Sono rimasti intossicati 7 detenuti e 3 agenti in modo non grave. Solamente un detenuto è stato trasportato al pronto soccorso, per lui la prognosi è di tre giorni. Gli agenti si sono recati al San Salvatore con i propri mezzi, con prognosi da 3 a 7 giorni.

Nicandro Silvestri, segretario Sappe





«In merito ai fatti accaduti nel Penitenziario di Pesaro, il Sappe esprime il proprio apprezzamento e auspica un giusto riconoscimento di elogio da parte dell’Amministrazione Penitenziaria nei confronti dei poliziotti in servizio presso il Reparto detentivo per l’eroico e tempestivo intervento che ha permesso di mettere in salvo tutti i reclusi della sezione detentiva satura di fumo e irrespirabile. Ulteriore apprezzamento va rivolto a tutto il personale accorso fuori servizio che ha permesso la riallocazione dei reclusi in ambienti salubri senza compromettere la sicurezza dell’istituto e a tutti gli operatori intervenuti, vigili del fuoco, croce rossa e, polizia di stato e carabinieri che hanno supportato gli interventi dall’esterno dell’istituto».

Antonio Baldelli

Silvestri chiude: «Ciò detto, il Sappe sollecita l’Amministrazione Penitenziaria a disporre misure che vietano o sostituiscono con mezzi idonei i fornelli da campo alimentati a gas e le lamette da barba in uso ai detenuti essendo ormai sistematicamente strumenti utilizzati dagli stessi per destabilizzare l’ordine e la sicurezza degli istituti, per atti di autolesionismo e per aggressioni al personale di polizia penitenziaria».

«Per il gesto di coraggio che hanno compiuto» agli agenti intervenuti esprime un sentito ringraziamento il deputato di FdI Antonio Baldelli. «Lavoriamo per un incremento di organico già nelle prossime settimane, assieme al Governo. Mi impegnerò a visitare il carcere di Pesaro quanto prima».