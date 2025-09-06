Incendi boschivi e di vegetazione, nelle Marche 688 interventi questa estate

Sono 57.264 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio nazionale per incendi boschivi e di vegetazione nel periodo dal 15 giugno al 5 settembre. Dato che ha registrato un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sono infatti 5.976 in più.

Nelle Marche sono 688 gli interventi effettuati per incendi boschivi e di vegetazione dal 15 giugno al 5 settembre. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 706 interventi. Le altre regioni colpite sono state la Puglia (322), la Calabria (267) e il Lazio (237).

Sempre nell’ultima settimana sono stati 30 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 2.571 ore di lavoro.