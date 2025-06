Impianto Gnl, dibattito in Consiglio. Pesaro Gnl: «Nessuna presa di posizione, servono decisioni»

PESARO – Impianto Gnl alla Tombaccia, il dibattito arriva in Consiglio Comunale.

Il sindaco Andrea Biancani ha sottolineato: «Siamo qui perché il nostro statuto dà la possibilità al Consiglio comunale di occuparsi di alcune tematiche, come questa petizione fatta dai cittadini. Questa discussione non è stata una perdita di tempo, ma un’occasione per fare il punto. Nella petizione il Comitato chiede una posizione chiara da parte del Consiglio comunale e per quanto mi riguarda la posizione è chiarissima: il Comune ha l’obiettivo di garantire la tutela della salute, della sicurezza pubblica, dell’ambiente. Siamo qui per fare esclusivamente l’interesse dei cittadini, attraverso gli organi e le istituzioni competenti che sono chiamate a dare dei pareri. Lo abbiamo fatto anche noi come Comune, tanto che i nostri tecnici sono all’interno del Ctr. I Servizi hanno dato il loro parere, esprimendo perplessità e chiedendo chiarimenti. Mi sento garantito dagli organismi competenti che fanno parte dell’Amministrazione e altri Enti (come Arpam, Genio Civile, Autorità di Bacino, Ministero Ambiente, Ente Parco, Vigili del Fuoco, etc) dal quale è arrivato un parere collegiale».

Ancora: «La strada più semplice per il Consiglio sarebbe dire no, ma vorrebbe dire prendere in giro i cittadini perchè in realtà non è nelle nostre capacità incidere sull’autorizzazione o meno di questo impianto. Stiamo parlando di una procedura prevista dalla Legge, che al momento quell’impianto ha parere negativo, ma qualora dovesse essere sbloccato continueremo a chiedere sicurezza e garanzia per la salute dei cittadini e dell’ambiente, attraverso quello che gli uffici deputati a seguire la vicenda devono fare. Abbiamo una grande responsabilità verso i cittadini, rappresentarli. Non possiamo farlo raccontando cose che non sono di nostra competenza o sulle quali noi non possiamo incidere». E conclude: «Bene ad aver fatto questa discussione, perché era giusto chiarire che il Comune non è indifferente rispetto a questi percorsi. Il Comune c’è, e attraverso di noi i cittadini si devono sentire tutelati all’interno di una normativa. Continueremo a monitorare la situazione attraverso i nostri organismi competenti, per verificare che ci siano sempre tutte le condizioni legati alla salute e sicurezza».

Maggioranza e opposizione non hanno trovato un accordo. La mozione emendata è passata con 17 voti favorevoli, 1 contrario e con l’opposizione che ha abbandonato l’aula.

Il comitato Pesaro No Gnl sottolinea: «Il Consiglio Comunale ha generato interrogativi più che offrire risposte chiare o rassicuranti.

In Consiglio comunale, le modalità per assumere una posizione sono essenzialmente tre: la mozione, che impegna l’organo a un’azione concreta; la risoluzione, che chiude una discussione con una raccomandazione o parere; l’ordine del giorno, che detta l’agenda della seduta e può esprimere un indirizzo non vincolante. Nel caso in esame, si è optato – sembrerebbe – per la terza via, apparentemente più generica ma votabile solo se contiene, almeno implicitamente, un indirizzo. Questo ha suscitato perplessità tra osservatori e cittadini, poiché si è discusso su un testo che, pur essendo votabile, non si traduce in una presa di posizione istituzionale concreta.

Il Consiglio comunale non può limitarsi ad ascoltare, né a proclamare principi generici: deve esercitare la propria funzione di rappresentanza e tutela, assumendosi la responsabilità di orientare le scelte amministrative in base a conoscenze scientifiche e giuridiche puntuali. Il tempo delle dichiarazioni è terminato. È il momento delle decisioni».