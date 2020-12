Illustri Natali, Jesi fra sostegno al commercio locale e solidarietà

Su 4 mila card immagini e storia di Valeria Moriconi, Federico II, Angelo Colocci, Giovan Battista Pergolesi: buoni regalo in negozi e istituti culturali della città ma anche doni a famiglie in difficoltà

JESI – “Illustri Natali: a Natale fai il buono”. E, sulle 4 mila card fatte stampare da Comune di Jesi e sostenitori dell’iniziativa, le facce da buono sono quelle, appunto illustri e di natali jesini, di Valeria Moriconi, Federico II, Angelo Colocci e Giovan Battista Pergolesi. “Testimonial” di un Natale in cui comprare jesino e aiutare famiglie jesine.

Da sinistra Francesco Maria Tiberi, Simona Cardinali e Luca Butini presentano l’iniziativa

«Un progetto che si propone di rendere anche questo Natale degno di essere ricordato con il sorriso» scrivono il sindaco Massimo Bacci e l’assessore alla cultura Luca Butini nella lettera inviata a commercianti, artigiani, istituti culturali cittadini, per sollecitarne l’adesione. «Donare o ricevere in dono prodotti acquistati a Jesi o servizi culturali, ingressi a spettacoli o mostre in programmazione, rafforzerà la consapevolezza di appartenere a una comunità solidale».

La card funziona, presso negozi ma anche realtà come Fondazione Pergolesi Spontini, Musei Civici, Museo Federico II, Museo Diocesano e Sale Museali di Palazzo Bisaccioni, come un buono spesa. Sul retro saranno indicati destinatario della card regalo, importo del buono secondo la scelta di chi dona, timbro dell’esercente o della realtà culturale presso cui utilizzare la somma e eventuale scadenza entro cui farlo. Davanti un Qr code dà accesso ai testi che “raccontano” gli jesini illustri rappresentati.

La card di “Illustri Natali”

Ma c’è pure la solidarietà. «Attraverso un finanziamento del Comune di Jesi e del Lions Club sarà effettuato, sempre in collaborazione con le associazioni coinvolte, l’acquisto di cartoline-dono da recapitare a famiglie jesine meno fortunate, individuate dall’Asp Ambito 9». Sul piatto 5 mila euro per portare doni – in generi alimentari ma non solo- nelle case di cittadini e famiglie individuati dall’Azienda Servizi alla Persona (per ora sono una cinquantina).

Collaborano al tutto anche imprenditore e presidente di Confapi Ancona Michele Mencarelli, associazione “Willer & Carson” e Pro Loco.