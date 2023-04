Il BrodettoFest di Fano cambia veste: nuove date per un’edizione straordinaria

FANO – BrodettoFest di Fano, il Festival internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce cambia data ed annuncia per il 2023 un’edizione straordinaria per celebrare il piatto simbolo dell’Adriatico, che verrà presentata a SeaFood Expo Global 2023, a Barcellona la fiera mondiale dell’industria ittica alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un evento in collaborazione con la Regione Marche. E a seguire, l’11 e il 12 maggio a Londra in un evento rivolto ai buyer e agli operatori economici e una conferenza (12 maggio – ore 11) rivolta alla stampa londinese all’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con l’Ambasciata Italiana Londra.



L’evento di Confesercenti, in collaborazione con il Comune di Fano, sostenuto dalla Regione Marche, da Camera di Commercio delle Marche e dal Ministero dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare, anticipa di tre mesi la kermesse e accende l’estate della città della Fortuna con nuove date: 1, 2, 3 e 4 giugno, inaugurando la bella stagione dell’intera Regione Marche con uno degli appuntamenti più attesi nel panorama gastronomico culturale italiano.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa nella sede dell’azienda New Copromo di Eros Bocchini e in collegamento con Federico Quaranta, Tinto e Andrea Amadei direttamente dalla redazione Rai di Radio 2.

Ma veniamo alle novità. Saranno quattro le giornate della Kermesse nata 21 anni fa per rendere omaggio alla tradizione marinara. Capitano di questa avventura sarà Federico Quaranta, che assumerà la direzione artistica della 21esima edizione e porterà un contributo di innovazione al Festival, con l’obiettivo di favorire la contaminazione con altre importanti realtà italiane appassionate di zuppa di pesce. Grandissima novità è la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce. Sono tante le versioni delle zuppe di pesce in Italia. Ma qual è la più buona? Si scoprirà a Fano quando avverrà la disfida italiana tra sei regioni e i rispettivi piatti marinari tra cui il ciuppin ligure, il cacciucco toscano, il brodetto alla fanese, il broetto veneto, il ciambotto pugliese. Non solo competizione ma anche tanta buona cucina per tutti coloro che amano le zuppe gustose a base di questo prezioso ingrediente e ricche di principi nutrienti importanti, che saranno abbinati ai grandi vini delle regioni italiane. Nella giuria grandi cultori del cibo: Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose, Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e esperto di gastronomia. A condurre la gara sarà Andrea Amadei, che con Fede conduce su RadioRai2 ‘Decanter’ e collabora con Antonella Clerici su Rai Uno, nella fortunata trasmissione ‘E’ sempre Mezzogiorno’. Debutta a giugno uno spazio tutto nuovo e profumatissimo dedicato ai vini con BRODETTO&WINE: i migliori vini del territorio in un palcoscenico esclusivo con un focus di Doc e Docg delle Marche. Una full immersion nel mondo del beverage attraverso incontri e degustazioni con sommelier, esperti e appassionati.

BrodettoFest di Fano cambia veste

«Il BrodettoFest – ha dichiarato il sindaco Massimo Seri – è un evento ormai che fa parte della nostra identità. Quest’anno si svolgerà dal 1 al 4 giugno, per una quattro giorni in cui il nostro pesce dell’Adriatico sarà il vero protagonista. La qualità del prodotto si unisce alla nostra eccellenza enogastronomica in un festival che mette l’accento sulla nostra tradizione. Questa manifestazione ci fa comprendere l’importanza dell’economia legata al mare, tanto da creare un valore aggiunto a questo settore. Senza dimenticare che la marineria è un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare e tutelare».

«Il Festival del Brodetto – ha ottolineato l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – è un chiaro esempio di marketing turistico. Pertanto, questo festival ha la capacità di valorizzare e coniugare le nostre peculiarità con la nostra tradizione. Fano è una città la cui storia è indissolubilmente legata alle attività marinare. La sua essenza si può cogliere passeggiando per le strade della città e gustando i piatti della tradizione locale. Il Festival del Brodetto è un progetto che unisce la città di Fano nel nome della tradizione, in un’ottica sostenibile di filiera corta e a miglio zero».

«Il brodetto racconta la nostra storia, quella di Fano e delle Marche – ha aggiunto l’on. Mirco Carloni presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati – Un piatto povero della nostra tradizione che, come diremmo oggi, nasce quasi in nome della sostenibilità e contro gli sprechi. Il Festival, anni fa, non solo ha rilanciato questa ricetta, ma ha permesso anche di farla conoscere oltre i confini nazionali. Questo evento ci ricorda quanto sia importante economicamente il settore della pesca per la nostra regione bagnata dall’Adriatico. È un comparto che dobbiamo tutelare e rafforzare. Fondamentali, inoltre, sono i valori storici della marineria che non dobbiamo perdere. Il futuro è nelle tradizioni. Anche questo è Made in Italy: il nostro mare, i nostri pesci, le nostre ricette».