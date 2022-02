iGuzzini illuminazione porta a Recanati la direzione regionale per il Nord America

RECANATI- Una nuova direzione operativa per la regione del Nord America a Recanati, in aggiunta a quella esistente per Sud America ed Europa, che comprende anche l’Italia. Un roadshow in Europa, Usa e Australia, ed investimenti in Ricerca e Sviluppo pari al 6% del fatturato.

Prosegue nel 2022, fa sapere l’azienda, il percorso di crescita internazionale di iGuzzini Illuminazione, guidata dal Ceo Cristiano Venturni, secondo la «strategia che vede da una parte accelerare il rafforzamento della presenza nei mercati mondiali; dall’altra confermare il ruolo centrale del quartier generale di Recanati, dove si trovano, tra le altre funzioni, la direzione, il sito di produzione principale (gli altri due sono situati a Montreal e a Shangai) e il centro di Ricerca & Sviluppo».

La nuova direzione per il Nord America gestirà le operazioni commerciali e lo sviluppo del business in Usa e Canada; si aggiungerà alla direzione regionale per Sud America e Nord-Sud-Est Europa, che già opera per questi mercati dall’headquarter marchigiano. In questo modo «si rafforzano sia lo sviluppo internazionale del business, che oggi vale l’82% delle vendite, sia il ruolo guida della sede centrale».

Nel 2022 iGuzzini realizzerà anche un roadshow in sette tappe (Berlino, Copenaghen, Londra, Milano, Parigi, New York e Sidney) per valorizzare il brand nelle comunità internazionali di specialisti in lighting design, architettura, cultura, nell’ambito delle quattro linee guida del piano di sviluppo strategico al 2025: cultura della luce, design, connettività, sostenibilità.

Nel 2021 il fatturato è tornato a crescere rispetto al 2020 in cui gli effetti della pandemia mondiale si sono manifestati in modo molto significativo: +7,5%, pari a 203,4 milioni di euro, contro 189,9. I risultati di fatturato «sono stati ottenuti a prezzi di listino invariati, grazie alla decisione strategica di ‘fare magazzino’ nella fase iniziale della pandemia, mettendo al riparo la società sia dalle fluttuazioni dei prezzi di materiali e componenti, sia dalla progressiva irreperibilità sul mercato di molti degli stessi. Nei primi 40 giorni di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019, gli ordini sono cresciuti del 14% e il fatturato del 24%».

Cristiano Venturini CEO iGuzzini illuminazione

«I risultati raggiunti nel 2021 e i numeri di questo inizio anno – commenta Cristiano Venturini, Ceo iGuzzini Illuminazione – confermano che abbiamo imboccato la strada giusta. Nonostante il contesto internazionale rimanga difficile e in rapida evoluzione, iniziamo a registrare significativi segnali positivi, un primo risultato delle azioni intraprese nell’ultimo periodo. Siamo fiduciosi – aggiunge – che il trend di crescita si possa consolidare ai livelli pre-covid già nel 2022».

«Il 6% del fatturato annuo continuerà ad essere destinato al centro di Ricerca e Sviluppo di Recanati, – riferisce l’azienda – sostenibilità, connettività, digitalizzazione saranno le linee guida delle sue attività. A tal fine, nel corso del 2022 proseguiranno le collaborazioni con primari enti universitari del territorio e internazionali nello sviluppo di progetti di ricerca con focus su sostenibilità e benessere. Tra questi: Contratto di ricerca tra la Scuola di scienze e tecnologie dell’Università degli Studi di Camerino e iGuzzini Illuminazione per uno studio sui materiali finalizzato a migliorare prodotti e processi allo scopo di ridurre l’impatto socio-economico e ambientale delle attività produttive dell’azienda». Inoltre per «l’Università Politecnica delle Marche: Studio degli effetti cronobiologici della luce sulla salute umana». E «Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Usa) Light for Human Health Partnership Programme. Ricerche sull’influenza della luce sui ritmi circadiani, sulla sicurezza per le persone e sulla sostenibilità. Tra i progetti sostenuti, anche «ENLIGHTENme Horizon: Progetto Europeo per lo studio degli effetti sulla salute umana causati della luce indoor e outdoor» .

L’azienda fa inoltre sapere che continuerà a sostenere l’Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Mattei di Recanati. «Il supporto di iGuzzini Illuminazione, iniziato nel 2001, consiste in molteplici attività: dalla promozione dell’immagine dell’Istituto allo sviluppo di percorsi di formazione e aggiornamento per insegnanti; da una offerta didattica arricchita con materie in grado di rispondere alle nuove esigenze del lavoro quali industrial design, meccatronica, informatica, alla valorizzazione della cultura dello sport come parte fondamentale del percorso di crescita di ragazzi e ragazze. Oggi IIS Mattei è un punto di riferimento per il territorio, con un numero di iscritti triplicato dai meno 300 di allora ai circa 1.000 di oggi. iGuzzini è inoltre tra i soci fondatori della Fondazione ITS “Tecnologia & Made in Italy”, nella quale ha mantenuto sempre un ruolo molto attivo».