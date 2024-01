I piani cottura aspiranti di Elica entrano in Università

FABRIANO – Si è tenuta oggi presso la sede di Elica, leader globale nel settore dei sistemi aspiranti da cucina, la cerimonia inaugurale del nuovo corso di perfezionamento della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, completamente finanziato da Elica e incentrato sui sistemi di riscaldamento a induzione e a microonde per piani cottura. È la prima volta che l’UNIVPM attiva un corso interamente in collaborazione con un’impresa del territorio e incentrato su tematiche strettamente legate al business dell’azienda.

Il corso, intitolato “Power Electronics for Electromagnetic Heating”, prevede un percorso di 90 ore, alcune da svolgersi presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona e altre direttamente nell’Headquarter di Elica a Fabriano, all’interno del laboratorio “Elica Propulsion Laboratory”, per mettere in pratica e apprendere sul campo tutto quello che riguarda l’elettronica di potenza applicata ai piani cottura aspiranti che hanno reso Elica celebre a livello mondiale.

« C’è una forte richiesta di laureati e laureate in ingegneria elettronica capaci di supportare le aziende chiamate ad affrontare la transizione ecologica e la rivoluzione digitale. Questo corso nasce proprio per colmare uno dei tanti mismatch tra domanda e offerta di lavoro – afferma il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Prof. Gian Luca Gregori – ma anche per contribuire alla crescita in termini di competitività del Paese, partendo dal territorio. Continua, in questo modo, l’impegno dell’Ateneo nel mantenere salde le relazioni con le organizzazioni e le imprese capaci di innovazione e sviluppo garantendo, al contempo, un’alta formazione e specializzazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti » .