GUBBIO – Lutto a Gubbio, la città natale e di residenza di Tiziana Coccia che si è spenta a soli 47 anni a causa di un male incurabile. La donna lavorava come infermiera all’ospedale Engles Profili di Fabriano dove ha prestato servizio fin dall’inizio della propria attività professionale. Esattamente era da 15 anni in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina interna. «Tiziana lascia due figli cresciuti con tanto amore e un marito anch’esso infermiere presso il reparto di Anestesia e Rianimazione qui a Fabriano», fanno sapere le sue colleghe. Tutti la ricordano «semplicemente come una persona fantastica e generosa».

Il lutto

Tiziana Coccia è stata un’infermiera professionale che ha sempre amato il suo lavoro, non tirandosi mai indietro e dando una mano a chiunque le chiedesse aiuto. Negli ultimi 3 anni aveva costituito insieme ad altri infermieri ospedalieri una mini equipe dedicata al posizionamento di catetere venosi centrali ad accesso periferico (indispensabili quando i pazienti oncologici devono sottoporti a chemioterapia), inaugurando così il cosiddetto “PICC Team” senza il bisogno di trasferirsi a Jesi per questa pratica mininvasiva. Nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre, si sono svolte le esequie di Tiziana Coccia nella chiesa di località Mocaiana di Gubbio e sono stati in tanti a dirle addio.