Guasto a una pompa: nel Piceno si chiudono di nuovo i rubinetti nelle ore notturne

ASCOLI – Di nuovo chiusi i rubinetti in diverse zone del Piceno. A causa di problema tecnico ad una pompa di sollevamento idrico di un pozzo di Capodacqua, infatti, la Ciip ha comunicato di dover riprendere, da ieri sera, le chiusure notturne dalle ore 22 alle 6 del mattino. La sospensione, già cominciata la scorsa notte, riguarderà appunto diverse località.

Le zone

A cominciare, ad esempio, dal centro urbano di Castorano, così come le frazioni di San Silvestro e Gaico, Pagliare del Tronto, il centro di Offida, il centro di Acquaviva Picena, nonché la contrada San Vincenzo e Colle in su, Centobuchi, Stella di Monsampolo, il centro e il lungomare di Grottammare, il centro e il lungomare di Cupra, nonché la frazione ascolana di Villa Sant’Antonio. La Ciip sta monitorando costantemente la situazione e sta già provvedendo alla riparazione del guasto. Le chiusure, ovviamente, si protrarranno finchè il guasto non sarà stato completamente risolto. I tecnici, in queste ore, stanno lavorando senza tregua per risolvere la problematica nel minor tempo possibile e consentire a tante famiglie di riavere di nuovo l’acqua a disposizione, considerando il fatto che il disservizio è avvenuto proprio in occasione del periodo delle festività. Fra l’altro, nei giorni scorsi, nonostante il perdurare dell’emergenza idrica, la stessa Ciip aveva deciso di riaprire i rubinetti nelle ore notturne ma solo nei giorni di festa. Da parte della popolazione, ovviamente, si spera che il guasto possa essere risolto al più presto.