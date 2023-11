Grottammare, UnivPM sede ospitante dell’International Tax Week

L’Università Politecnica delle Marche sarà sede ospitante dell’International Tax Week. La International Tax Week rappresenta da oltre 30 anni una modalità didattico-formativa innovativa per studiare i temi del diritto pubblico finanziario internazionale. Per un’intera settimana studentesse e studenti di molte Università europee si ritrovano in un Paese ospitante per ascoltare delle lezioni plenarie e poi essere coinvolti attivamente nella risoluzione di un caso concreto basato sulla normativa internazionale e quella della nazione ospitante come fossero già dei professionisti di un’azienda. Vi è persino il momento di valutazione in cui la componente studentesca deve sostenere un colloquio con dei docenti che simulano l’Autorità di controllo della tassazione.

Quest’anno sarà anche introdotto il tema degli intangibles asset per concentrarsi sull’analisi degli aspetti più attuali e futuri delle metodologie digitali che sono sempre più applicate ai temi tradizionali.

UnivPM è l’unica Università italiana a partecipare all’evento, organizzato ogni anno in una sede diversa, da una delle Università europee partner. Gli appuntamenti si svolgeranno a Grottammare (Ap) dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.



«Un importante appuntamento formativo che vede coinvolti oltre 200 studenti e studentesse, ma anche di valorizzazione del territorio – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – con attività ricreative che si svolgeranno in diversi luoghi, da Ascoli Piceno alla Riviera delle Palme. Un segno di attenzione per la storica sede della Facoltà di Economia “G. Fuà” a San Benedetto del Tronto, dove l’Università Politecnica delle Marche ha corsi dal 2004, in particolare la triennale in Economia Aziendale e la Magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio Sanitari».



«Grande soddisfazione ed onore – dichiara la Prof.ssa Monica De Angelis, co-responsabile scientifica dell’evento insieme al docente titolare del corso di International financial regulation – perché UnivPM continua a far crescere questo evento didattico innovativo sui temi di regolazione della finanza internazionale svolto tutto in lingua inglese con approccio multiculturale e molto spendibile nel mondo professionale in quanto i casi scelti si riferiscono ai contenziosi di grandi aziende multinazionali. Alcuni di coloro che hanno partecipato al progetto negli anni precedenti oggi ricopre importanti posizioni aziendali collegate ai temi studiati durante questa settimana formativa».



Tutti i dettagli dell’evento saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale dell’International Tax Week.