GROTTAMMARE – Il Comune di Grottammare dichiara guerra ai monopattini. E anche alle biciclette. Da domani, infatti, fino al prossimo 31 agosto, sarà vietato utilizzare questi mezzi sul viale pedonale est del lungomare della Repubblica. La misura, emessa dalla giunta guidata dal sindaco Alessandro Rocchi, sarà valida dalle ore 18 alle ore 23, ovvero nelle fasce serali, quando la zona è piena di persone a passeggio e turisti.

L’obiettivo

L’ordinanza è stata firmata dal comandante della polizia locale e vieta, letteralmente, «il transito di biciclette e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, durante l’orario indicato, nel tratto compreso tra il circolo Tennis e l’intersezione con corso Mazzini». Un’iniziativa, appunto, presa dall’amministrazione comunale a seguito di alcuni incidenti che si sono verificati nei giorni scorsi e che hanno visto protagoniste proprio alcune persone in sella alle proprie bici o sui monopattini. In uno di questi casi, ad esempio, è rimasta leggermente ferita anche una bambina. L’obiettivo, quindi, è solo quello di garantire una maggior sicurezza ai pedoni. A tal proposito, verrà installata una segnaletica che indicherà il percorso alternativo per i mezzi a pedale e i monopattini. Si tratta, pertanto, di un divieto temporaneo che riguarda solo quella parte di lungomare.