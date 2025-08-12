Grottammare, centri estivi: contributi per le famiglie residenti

GROTTAMMARE – Anche quest’anno, il Comune di Grottammare ripropone il contributo economico per la frequenza dei Centri estivi aderenti al Protocollo di qualità 2025, da parte di bambini e ragazzi residenti dai 3 ai 17 anni.

Il bonus, proporzionato al valore dell’Isee minorenni (massimo 16.000 euro), varia da 45 a 70 euro a settimana, per un contributo fino a 5 settimane di frequenza. È possibile cumulare le settimane trascorse in più centri e ottenere il bonus anche per più figli (ridotto del 25% dal secondo in poi).

Per bambini e ragazzi con disabilità e per i minori ucraini non è richiesto l’Isee: in questi casi è previsto un contributo fisso settimanale di 70 euro.

Ai fini del bonus, possono rientrare anche le rette per la frequenza di centri estivi operanti in Comuni limitrofi (Cupra Marittima, San Benedetto del Tronto, Ripatransone), a condizione che il centro sia gestito da uno dei soggetti aderenti al Protocollo.

Le organizzazioni riconosciute dal contributo sono le seguenti:

Comitato territoriale C.S.I. Ascoli Piceno APS; S.S.D. Sport Smile ARL; Società Cooperativa Sociale Baby Azzurro; Società Cooperativa Sociale Sportiva dilettantistica Polisportiva Gagliarda; Società Cooperativa Sociale Capitani Coraggiosi; A.S.D. Circolo tennis F.lli Beretti; S.S.D. Grottammare Calcio.

Le domande, complete di documentazione e ricevute di pagamento, vanno presentate entro il 15 settembre, tramite PEC, email o consegnata all’ufficio Protocollo nella sede municipale di via Marconi, 50.

Modulistica e dettagli sul sito istituzionale, nella sezione “Avvisi e bandi”.

Link diretto: https://www.comune.grottammare.ap.it/amministrazione/documenti-e-dati/avvisi-pubblici/avviso-per-la-richiesta-di-contributo-per-la-frequenza-dei-centri-ricreativi-estivi-2025/

Informazioni: Servizi per l’Inclusione Sociale 0735.739235 – f.feliziani@comune.grottammare.ap.it