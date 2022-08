La collisione sarebbe stata causato da un 85enne originario di Acqualagna. L'uomo trasportato in codice rosso con l'eliambulanza a Torrette

FOSSOMBRONE – Grave schianto nella galleria del Furlo sull’superstrada Fano Grosseto nella mattinata dell’8 agosto. L’incidente stradale ha coinvolto due autocarri e un’automobile.



La collisione sarebbe stata causato da un 85enne originario di Acqualagna che, alla guida di una Dacia, nella galleria ha tamponato un autoarticolato che lo procedeva ed è finito poi nell’altra corsia schiantandosi contro un altro tir che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli per estrarre l’anziano dalle lamiere dell’abitacolo e trasferirlo in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Disagi al traffico per la rimozione dei veicoli: la strada è stata riaperta intorno alle 12. Sul posto Polizia stradale e ANAS.