FANO – Che fine ha fatto il grande parco Urbano nell’area dell’ex-aeroporto di Fano? A chiederselo a gran voce sono gli esponenti della lista In Comune- Fano. La creazione, nel corso degli anni, è stata al centro di dibattiti, discussioni anche aspre e aspettative disattese.

«Sono 25 anni che, generazione dopo generazione, Fano chiede che nell’area dell’ex-aeroporto si realizzi un grande parco urbano. Dal 2014 al 2019 grazie all’Amministrazione comunale di centrosinistra è stato redatto il progetto e realizzata una prima, piccola ma importante parte del parco. Ma questo non ci basta. Come “In Comune” vogliamo il parco e lo vogliamo ora. Dal 2019 al 2022 colpevole inerzia da parte chi aveva la responsabilità di seguire e guidare la realizzazione di questa opera, strategica per la vita della nostra città, hanno prodotto ritardi e probabilmente anche aumenti dei costi di realizzazione».



Un procrastinare divenuto oramai inaccettabile per molti tanti da sfociare in un’interrogazione: «Per questo la nostra Capogruppo in Consiglio comunale, Carla Luzi, ha presentato un’interrogazione: per sapere quando si completerà la realizzazione del progetto finanziato, ma anche per capire se una più una più accorta e intensa attenzione politica e tecnica avrebbe potuto contenere tempi ed oneri aggiuntivi. Vigileremo e ci mobiliteremo ancora nelle prossime settimane perchè i lavori per il completamento del Parco Polverari riprendano e vengano conclusi nella prima metà del 2023. Il tempo dell’attesa deve finire, Fano deve avere il suo polmone verde di incontro, scambio e socialità».