Grande attesa per la festa dell’Epifania a Macerata e Civitanova

Domani, 6 gennaio, sarà la regina in moltissime piazze italiane; anche a Macerata e Civitanova la Befana si sta preparando per portare via tutte le feste.

Appuntamento, nel capoluogo, in piazza della Libertà dove, a partire dalle 16:30: le befane arriveranno in carrozza per stupire grandi e piccini. La manifestazione si sposterà poi sul palco con la sfilata delle aspiranti Miss Befana durante la quale ballerini e ballerine del corpo di danza della Virtus daranno vita a uno spettacolo unico. Protagonista del pomeriggio maceratese anche Nicole Marzaroli che ha partecipato allo Zecchino d’Oro nel 2017. Non potrà mancare, in conclusione, la scenografica discesa della Befana dalla Torre dei tempi curata dai vigili del fuoco del Comando di Macerata.

«Da 13 anni riempiamo la piazza di Macerata con la tradizione di Miss Befana – ha commentato il presidente della Pro loco di Villa Potenza, organizzatrice dell’evento, Giuseppe Luzi -. Di anno in anno, abbiamo cercato di investire in qualcosa in più per poter realizzare al meglio la manifestazione. La volontà è quella di dare vita a un momento di aggregazione in cui nonni, genitori e bambini possano riscoprire la bellezza dello stare insieme, lontani dalla tecnologia che, ogni giorno, ci ruba tempo».

Appuntamento anche nella città rivierasca, in piazza XX Settembre, per salutare le festività natalizie. L’evento “Epifania”, organizzato dall’Amministrazione comunale in sinergia con Arte Viva, prevede animazione, musica, caramelle e la classica discesa della Befana da Palazzo Sforza, in collaborazione con i vigili del fuoco, a partire dalle 15:30.

«I piccoli meno fortunati – ha spiegato l’assessore Maika Gabellieri – riceveranno visite in ospedale e doni grazie alla sensibilità del supermercato Iper Conad. Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione comunale, insieme alla Croce Verde, porterà giocattoli ai bambini del reparto Pediatria dell’ospedale cittadino, dove il personale sanitario ci accompagnerà per portare un po’ di allegria ai bimbi lì ricoverati».

Ma non solo perché la Croce Verde della città costiera, già da questa sera (domenica 5 gennaio) porterà doni e dolciumi nelle case e nei ristoranti cittadini. «Una tradizione, quella dell’Epifania, che ci teniamo a portare avanti e che non vogliamo far morire – ha spiegato la presidente della pubblica assistenza Elisabetta Biagiola -. Ricordo che quando ero piccola, oltre alla “paura” dell’arrivo della ‘vecchiarella’, c’era sempre una grandissima emozione ed è bello trasmettere questo sentimento ai tanti bambini che oggi, dato che hanno molte più cose di quante ne avevamo noi, magari non percepiscono».

Per garantire lo svolgimento della discesa in sicurezza da Palazzo Sforza, in piazza XX Settembre scatta il divieto di parcheggio delle auto il giorno 6 gennaio dalle ore 8,00 alle 20 e dalle ore 10 anche il divieto di transito per le automobili davanti al palazzo comunale, con inversione del senso di marcia del vialetto nord.