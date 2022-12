Gradara tra mercatini, babbo Natale, elfi e…magia! Appuntamento al Castello – VIDEO

Tanti appuntamenti speciali fino all'8 gennaio per le famiglie e soprattutto per i bambini che potranno anche incontrare Babbo Natale

GRADARA – Conto alla rovescia per il Natale: la nostra missione, spedire la letterina a Babbo Natale! Ed ecco che da qui, dal fermo posta di Babbo Natale, inizia il nostro viaggio dentro la magia del Natale. Siamo a Gradara, nelle suggestioni del Castello di Natale.

Grande protagonista è proprio lui, Babbo Natale. «Ciao ragazzi, buon Natale! Venite a trovarmi qui a casa mia, vi aspetto insieme a mia moglie che adesso dorme perché ha mangiato troppo a pranzo! Venite a vedermi, i bambini soprattutto devono venire!».

Il Natale al Castello di Gradara, già in corso, durerà fino all’8 gennaio: ogni giorno festivo, un appuntamento speciale per tutti: famiglie, coppie, ragazzi e soprattutto bambini. Le iniziative, animate dallo spirito natalizio, spaziano da mercatini di artigianato, prodotti enogastronomici del territorio, spettacoli, cultura e musica. Ma anche degustazioni di vini e visite speciali nel borgo di Paolo e Francesca. Lungo i vicoli del Borgo, tra le botteghe e i mercatini tante idee regalo per le feste. E poi ci sono i protagonisti della festa come Nonno Bolle, gli Elfi Ballerini, Elfino l’elfo birichino.

Passeggiando per le suggestive vie del borgo addobbato a festa ci imbattiamo nel più simpatico e amato degli elfi, l’Elfo Gingillo (alias l’attore Marco Pier Giulio Magnani). «Quest’anno per Natale ci sarà il Teatro Stralunato – racconta l’Elfo Gingillo – un sacco di eventi, da giovedì 8 dicembre con Matteo Cucchi e lo spettacolo “Magician. One Man Show”; poi domenica 11 dicembre ci sarà Claudio Gatti e i suoi amici. Il 7 gennaio Paolo Pagnini, il 6 e l’8 gennaio la Compagnia del Cactus».

Oltre a Elfo Gingillo, tanti simpatici elfetti sparsi per il borgo: «Siamo qui per dare una mano a Babbo Natale, bambini…venite a Gradara per questo Natale 2022 da favola!».

In programma l’8 e 11 dicembre l’esposizione dei presepi artistici, il 18 dicembre la festa sotto l’albero e il 20 dicembre “In teatro con la Pro loco di Gradara”.

E poi la novità del Teatro Stralunato, una rassegna di spettacoli brillanti adatti a tutte le età. Lo spettacolo di debutto della rassegna, è “Il teatro dei piedi” di Veronica Gonzalez, artista italo argentina che mette in scena simpatici personaggi mossi dai suoi piedi. «Sono stata molto felice di dare il via a questa rassegna così speciale – spiega Veronica Gonzalez – il Teatro dei piedi è un teatro gestuale, senza l’utilizzo della parola, in realtà uso i miei piedi per interpretare dei personaggi e dare vita a storie stralunate!».

Natale è anche tradizione enogastronomica. E nel portico ex Corpo di guardia, le degustazioni in Borgo di “Ars vini” in collaborazione con Ais Marche e 8 cantine di Pesaro. «Ars vini è un evento nuovo – spiega Roberta Ridolfi giornalista enogastronomica – fatto da Pro loco e Associazione italiana sommelier di Pesaro, proponiamo 8 cantine del territorio che producono poca quantità ma di enorme qualità».

Le foto

l Natale di Gradara coincide con i 70 anni della Pro loco. «Un grandissimo risultato vedendo l’affluenza che c’è come tutti gli anni, siamo nel circuito del Natale che non ti aspetti di tutta la provincia di Pesaro Urbino – spiega il presidente della Pro loco di Gradara Tiziano Marchetti – Diamo la possibilità ai turisti di fare un percorso magico all’interno dei borghi».

Tanti appuntamenti per riscaldare il cuore nell’atmosfera del borgo addobbato a festa. Questo, a Gradara, sarà un Natale magico…vi aspettiamo!