La giunta di Vallefoglia dice no al biodigestore di Talacchio. «Impianto sovradimensionato»

VALLEFOGLIA – La giunta di Vallefoglia dice no al biodigestore di Talacchio. Il sindaco del Comune di Vallefolgia, Palmiro Ucchielli, informa che la giunta comunale ha espresso parere negativo sul progetto di realizzare nel territorio comunale, in località Talacchio, un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano e ammendante composto misto.

«In particolare – precisa il sindaco – in merito alla richiesta formalizzata da Green Factory di realizzare nel territorio del Comune di Vallefoglia un biodigestore anaerobico capace di trattare 105.000 tonnellate, la giunta comunale, pur ribadendo in senso generale la propria non contrarietà alla realizzazione di impianti di tali caratteristiche per trattare la frazione umida dei rifiuti e le ramaglie, non può non constatare un cambiamento sostanziale nei presupposti iniziali posti per la realizzazione dell’impianto.

Secondo gli intendimenti dell’ATA, condivise appieno dal nostro Comune, il progetto presentato da Green Factory doveva soddisfare per intero tutto il fabbisogno provinciale e doveva coinvolgere tutte le aziende a partecipazione pubblica presenti nel territorio dell’ambito ottimale, cioè oltre a Marche Multiservizi di Green Factory doveva far parte anche ASET che invece è rimasta esclusa dalla Società che ha predisposto il progetto. Nel frattempo, poi, è stato approvato anche un altro intervento per 40.000 tonnellate nella valle del Metauro che comporta un sovradimensionamento dei due impianti per le necessità della nostra provincia».

La giunta comunale ha pertanto constatato che «sono venuti a mancare due presupposti fondamentali che giustificano la realizzazione di un impianto con le caratteristiche di quello proposto a Vallefoglia. Nello specifico poi, per quanto riguarda il territorio comunale di Vallefoglia, le proposte iniziali presentate dalla società interessata prevedevano due opere importanti di miglioramento funzionale e ambientale dell’area industriale di Talacchio atte a far sì che l’intervento risultasse più sostenibile, opere che sono completamente scomparse nell’ultima versione del progetto.

Il parere dell’amministrazione comunale di Vallefoglia di realizzare nel territorio comunale un impianto di biodigestione anaerobica è pertanto negativo e in data odierna è stato provveduto a comunicare agli organi competenti di rivedere l’assetto societario di Green Factory e da parte della stessa, il progetto presentato».